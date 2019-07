Brantano-moeder FNG sluit megadeal in Scandinavië

FNG, het moederbedrijf van de modeketen Brantano, koopt zijn Scandinavische sectorgenoot Ellos voor 229 miljoen euro. Dat is fors meer dan zijn eigen waarde op de beurs (180 miljoen). Ellos' eigenaar Nordic Capital wordt na de deal een belangrijke minderheidsaandeelhouder van FNG.

FNG is de groep rond Dieter Penninckx, ook bekend als eigenaar van KV Mechelen. De groep omvat de ketens Brantano, Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso, Steps, enzovoort.

Ze was tot nu toe enkel actief in de Benelux. Maar daar komt verandering in: FNG legt de hand op het Zweedse Ellos, een sectorgenoot die in heel Scandinavië actief is. Ellos is een e-commerce marktleider in mode en interieur in Scandinavië. De groep is gekend voor haar merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom en telt ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten. Ze boekte vorig jaar een omzet van 247 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 21 miljoen.

Ter vergelijking: FNG realiseerde vorig jaar een omzet van 512 miljoen euro en een ebitda van 55 miljoen. De groepsomzet van FNG zal met andere woorden dankzij de overname met de helft groeien en de brutobedrijfswinst met 40 procent.

'Dit is de grootste overname sinds we in 2016 Brantano overnamen', zegt Dieter Penninckx, de CEO en hoofdaandeelhouder van FNG. 'Ons doel van 1 miljard euro omzet komt dichterbij.' FNG nam zelf het initiatief voor de overname.

Marktleider

Ellos is marktleider in Scandinavië en biedt een mix aan van mode en interieur- en decoratieartikelen en eigen merken. De Zweedse groep, die ook in Finland, Denemarken en Noorwegen actief is, heeft ook een eigen platform voor financiële diensten.

Trois Suisses Ellos is een voormalige postorderbedrijf. Vroeger moesten klanten via de telefoon producten uit een papieren catalogus bestellen. Ze werden via de post geleverd. Het bedrijf is te vergelijken met Trois Suisses en Neckermann, die ten onder gingen en nog maar een schim zijn van wat ze ooit waren. 'Met de hulp van Nordic Capital is Ellos succesvol getransformeerd tot webwinkel', zegt Dieter Penninckx. 'Ellos is ongeveer even groot als Zalando in Scandinavië en groeide de afgelopen jaren.' Van zijn 250 miljoen euro omzet, mag Ellos 10 procent in de boeken zetten als brutobedrijfswinst (ebitda). Ellos is bijna alleen actief op het internet. 'Maar de keten experimenteert wel met winkels. De testwinkel is Göteborg is een succes en als dat zo blijft sluiten we niet uit dat we nog meer winkels openen. 'Volgens Penninckx lijkt Ellos op Brantano en het Nederlandse Miss Etam. 'Het richt zich op vrouwen die voor het volledige gezin kleding kopen. Maar Ellos verkoopt ook interieurspullen zoals handdoeken. Wie weet kunnen we die expertise op termijn ook inzetten bij Brantano en Miss Etam.'

FNG schat dat de jaarlijkse impact van synergiën op de brutobedrijfswinst op middellange termijn minstens 25 miljoen euro zal bedragen, door schaalvoordelen via gecombineerde verkopen (cross-selling), door het aanbieden van financiële diensten aan FNG-klanten en door gezamenlijke aankopen via het aankoopplatform van FNG.

229 miljoen Prijskaartje FNG betaalt 229 miljoen euro voor de overname van Ellos. Dat is ruim meer dan zijn eigen beurswaarde (180 miljoen euro).

Volgens hem zullen er dankzij de overname 'belangrijke synergieën ontstaan, zowel qua omzetgroei als via een optimalisatie van de kostenstructuur'. FNG overweegt om de financiële diensten die Ellos aan haar klanten aanbiedt in Scandinavië ook aan te bieden aan zijn bestaande klanten in de Benelux.

De gecombineerde groep was vorig jaar goed voor een omzet van 755 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 76 miljoen.

Vikings aan boord

De overnameprijs valt uiteen in verschillende delen: FNG betaalt 124 miljoen euro cash - het gaat dat geld ophalen via de uitgifte van obligaties in Scandinavië - en krijgt ook een renteloze lening van 14 miljoen euro die door Nordic Capital wordt verstrekt. Daarbovenop krijgt het investeringsfonds 1,4 miljoen aandelen (gewaardeerd aan 32 euro per stuk - het dubbele van de huidige beurskoers, red.) en, in een later stadium, voor 45 miljoen euro aandelen of aandelengerelateerde effecten.

'Het eerste pakket zal allicht bestaan uit bestaande aandelen uit ons Stichting Administratiekantoor (STAK, het Nederlandse vehikel waarlangs de oprichters hun aandelen aanhouden, red)', legt Penninckx uit. 'Maar het kan ook om een mix van bestaande en nieuwe aandelen gaan. Hetzelfde geldt voor het tweede aandelenpakket. Dat zal evenwel later in de tijd - ten laatste in de zomer van 2021 - uitbetaald worden.'

De groepsomzet van FNG zal dankzij de overname met de helft groeien en de brutobedrijfswinst (ebitda) met 40 procent.

Een en ander betekent dat Nordic Capital na de deal aan boord komt als aandeelhouder van FNG. 'Ze zullen straks 10 tot 15 procent van de aandelen van FNG in handen hebben', geeft Penninckx mee.

FNG was tot nu toe voor 45,54 procent in de handen van zijn oprichters (Dieter Penninckx, Anja Maes en Emmanuel Bracke) en Emiel Lathouwers, de oprichter en ex-CEO van A.S. Adventure. Belfius Verzekeringen bezit 5,05 procent van de aandelen. De rest zit in de handen van het publiek.

Door de deal stijgt de schuldgraad van FNG van drie keer de brutobedrijfswinst (ebitda) naar 3,5 tot 3,75 keer.

België bis

Dankzij de overname wordt FNG voor het eerst actief buiten thuisland België en Nederland. 'We gingen op zoek in Scandinavië omdat die landen hard op België lijken. Ze hebben tussen 5 en 15 miljoen inwoners uit. En Scandinaven geven net als Belgen en Nederlanders gemiddeld meer uit aan mode. Dat is helemaal anders dan in bijvoorbeeld Duitsland, waar lage prijzen heersen', legt Penninckx uit.

Daarmee geeft hij aan dat FNG de Duitsland en ook Spanje voorlopig links laat liggen. Nochtans had FNG ook in die landen ambities, en het opende er zelfs enkele testwinkels. 'Maar de resultaten stellen ons niet helemaal tevreden. In grote landen is de concurrentie nog groter.' In de twee landen blijft FNG actief in de groothandel. De kleding is er onder andere te koop via Zalando. Ook de Galeria Inno-achtige warenhuizen de El Corte Inglés en Galeria Kaufhof verkopen ze.