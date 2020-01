Brantano-moeder trekt E5 Mode naar zich toe

De familie achter E5 Mode verkoopt haar keten aan een ex-manager van Brantano-moeder FNG. Beide bedrijven gaan nauw samenwerken. 'Een voorbode voor een overname', denkt de concurrentie. Maar FNG en E5 Mode ontkennen dat.

'Ik ben niet verrast dat E5 Mode wordt overgenomen, maar wel door wie.' Een Belgische modeondernemer is net als heel wat andere collega's verbaasd over de overname van modeketen E5 Mode.

Kerncijfers E5 Mode (2017-2018): Winkels : Circa 70, in België

: Circa 70, in België Omzet : 83,7 miljoen euro.

: 83,7 miljoen euro. Bedrijfsverlies : 4,1 miljoen euro.

: 4,1 miljoen euro. Nettowinst : 920.000 euro. (Dankzij eenmalige opbrengst van 5 miljoen euro)

: 920.000 euro. (Dankzij eenmalige opbrengst van 5 miljoen euro) Aantal werknemers (VTE): 383. Kerncijfers FNG (2018, voor overname Ellos) Winkels : 500

: 500 Omzet : 510 miljoen euro

: 510 miljoen euro Brutobedrijfswinst (ebitda) : 55 miljoen euro

: 55 miljoen euro Nettowinst : 12 miljoen euro

: 12 miljoen euro Werknemers: 3.000

Dinsdag raakte bekend dat de ondernemers Etienne Kaesteker en zijn neef Alexander Talpe hun bedrijf verkopen aan Frédéric Helderweirt. Die was tot begin deze maand nog actief als manager bij de modegroep FNG . Die concurrent van E5 Mode is actief met ketens zoals Brantano, CKS en Fred & Ginger.

Bovendien gaan FNG en E5 Mode nauw samenwerken. Binnenkort kopen de kledinginkopers van FNG ook de kleding voor de E5 Mode-winkels.

Opkuisen en verkopen

Enkele concurrenten denken dat dit een opstapje is naar een overname van E5 Mode door FNG. Al wil niemand dat met naam en toenaam zeggen in de krant. Jorg Snoeck - de eigenaar van winkelvakblad RetailDetail - zegt wat de modeondernemers vermoeden: 'Helderweirt is vooropgestuurd door Penninckx. Ik denk dat hij de keten zal opkuisen en dan verkopen aan FNG.'

Meerdere bronnen verwijzen naar wat er met Brantano is gebeurd. Die keten was in 2016 bijna failliet toen Penninckx ze persoonlijk overnam, samen met Wouter Torfs en een Nederlandse ondernemer. Samen dokterden ze een vernieuwingsplan uit, sloten en verkochten ze verlieslatende winkels. Toen Brantano weer succesvol werd, nam FNG Brantano over.

De neergang van E5 Mode In 1979 pionierden Etienne Kaesteker en Griet Talpe door kledingwinkels te openen langs drukke invalswegen. E5 Mode pakte de concurrentie - toen nog vooral zelfstandige winkels - in snelheid. 'Een icoon van de winkelsector' noemen meerdere bronnen Kaesteker. Maar de tijdsgeest haalde zijn E5 Mode in. De E5-autosnelweg waarlangs de eerste winkel lag, heet al lang E40. In de stadsrand verschenen andere ketens zoals JBC, ZEB en H&M. Onder impuls van grote internationale spelers als H&M en Primark werd kleding steeds goedkoper. Bijgevolg maakt E5 Mode sinds 2016 verlies. Een jaar later zette Dekaesteker een stap opzij en verkocht 50,1 procent van de aandelen aan zijn neef Alexander Talpe. Die begon winkels te renoveren. E-commerce werd nog minder een prioriteit. E5 Mode-klanten winkelen vooral in stenen winkels, zei Talpe. 'Een kapitale vergissing', zegt winkelexpert Jorg Snoeck (RetailDetail). 'De nieuwe generatie 60+'ers winkelt wél online.' De keten maakte ook andere strategische fouten. Dekaesteker en nadien Talpe schonken steeds meer aandacht aan ECG. Dat is het zusterbedrijf van E5 Mode. ECG ontwerpt de kleding van E5 Mode en bestelt ze bij kledingproducenten. ECG moest kleding verkopen aan ketens in heel Europa. Zo kon ECG kosten uitsparen en daar zou ook E5 Mode van profiteren. Maar het Europese avontuur werd een flop en ECG maakt verlies. Zo liep E5 Mode de nodige schaalgrootte mis. Die zoekt het nu noodgedwongen bij rivaal FNG.

Toen Penninckx Brantano kocht, had zijn bedrijf FNG net het Nederlandse Miss Etam overgenomen. Een tweede grote overname lag moeilijk en wellicht daarom nam Penninckx Brantano persoonlijk over. Ook nu heeft FNG pas een grote overname achter de kiezen, die van het Zweedse Ellos.

Herstructurering

Ook bij E5 Mode komt er waarschijnlijk een herstructurering. Verlieslatende winkels komen in het vizier. Net als de kledingaankoopdienst ECG. Die wordt grotendeels overbodig door de samenwerking met FNG.

Maar zowel Helderweirt als Penninckx ontkent dat het de bedoeling is dat FNG E5 Mode overneemt. 'Dat is nu niet aan de orde', zegt Penninckx.

'Het is misschien opvallend dat Helderweirt E5 Mode overneemt', zegt hij, 'maar hij is al jaren actief in de modesector.' Helderweirt was onder andere eigenaar van de vijf babywinkels van Boobs 'n Burps. Ze sloten in 2017 de deuren door tegenvallende resultaten.

Kosten uitsparen

Penninckx zegt dat zowel FNG als E5 Mode sterker wordt door de samenwerking. 'Als we samen meer kleding kunnen bestellen bij onze leveranciers, zijn die bereid om hun prijzen te laten dalen. De kosten die we uitsparen verdelen we tussen ons en de partners die met ons samenwerken, zoals E5 Mode.' Sinds kort werkt FNG met nog andere, kleinere ketens samen. Met de samenwerking kan FNG zijn winst verhogen. En E5 Mode kan zijn verlies beperken.

De allianties passen in het streven van FNG en Penninckx om steeds groter te worden. Al jaren doet FNG de ene na de andere overname, die het betaalt met schulden. 'Die lossen we af met een stijgende winst', is de filosofie.

In 2004 had FNG twintig Belgische winkels met samen 4 miljoen euro omzet. Zestien jaar en elf overnames later boekt FNG 750 miljoen euro omzet in België, Nederland en Scandinavië. Wellicht volgen nog overnames, want FNG streeft naar 1 miljard euro omzet.

Primark

De overnamestrategie is een antwoord op de opkomst van goedkope ketens als Primark en online winkelen. Kledingketens moeten veel investeren in in digitalisering en tegelijk de prijzen voor hun klanten laag houden. Dat gaat makkelijker wanneer je groot bent.

Dat weten kleine Belgische ketens zoals JBC, Bel & Bo, LolaLiza, Euro Shoe (schoenenketen Bristol) en E5 Mode ook. Veel van hen maken verlies omdat ze de strijd steeds minder aankunnen. Waarnemers voorspellen dat sommige ketens in steeds ernstigere problemen zullen terecht komen.