Brantano-moeder verkoopt aandelen aan 20% korting

FNG is de groep achter bekende merken als Brantano, CKS en Claudia Sträter . Het bedrijf voert een kapitaalverhoging door die gepaard gaat met de tweede notering op de Brusselse beurs. De nieuwe aandelen worden geplaats aan 26,25 à 29,75 euro per aandeel. Dat maakte FNG woensdag bekend. Investeringsmaatschappij PMV gaat alvast een pakket inslaan.

Eerder deze maand raakte bekend dat FNG nog eens bijna 100 miljoen euro wil ophalen door nieuwe aandelen uit te geven en een stukje van het bestaande kapitaal open te stellen voor anderen. Die operatie wordt gekoppeld aan een terugkeer naar het koersenbord in Brussel , waar FNG al noteerde op de Vrije Markt. Nu staat de groep op Euronext Amsterdam, als gevolg van de omgekeerde overname van de Nederlandse R&S Retail Group in 2016.

Korting

Tegen de bovenkant van de prijsvork haalt het modeconcern 95 miljoen euro op. Maar afhankelijk van de vraag kan een ‘verhogingsoptie’ worden geactiveerd waardoor het aantal effecten met maximaal 15 procent kan stijgen. In dat geval wast de bruto-opbrengst aan tot 109,4 miljoen euro , opnieuw tegen de bovenkant van de vork. Die komt overigens neer op een korting van ruim 14 procent tot bijna een kwart tegenover de koers van dinsdag in Amsterdam (34,80 euro).

De aandelen van het openbaar aanbod staan ter beschikking van particuliere en institutionele beleggers in België en Nederland. Daarnaast is er ook een private plaatsing bij institutionele investeerders.

PMV

FNG meldt ook opnieuw ‘niet de intentie te hebben om in de nabije toekomst dividenden uit te keren’. Sinds de operatie met R&S in 2016 zijn geen dividenden uitbetaald.

Het aanbod loopt tot en met 5 juli en kan niet vervroegd worden afgesloten. De begeleidende banken zijn Belfius (ook een aandeelhouder van FNG), ING, ABN AMRO en Degroof Petercam. FNG is een van de zeldzame nieuwe beursoperaties in Brussel. Euronext Brussel had dit voorjaar normaal Belfius moeten verwelkomen als nieuwe grote vis, maar door politiek gekrakeel en de koppeling aan het Arco-dossier is die beursgang op zijn minst uitgesteld.