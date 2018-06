Brantano-moeder wil 95 miljoen ophalen

Modegroep FNG wil tientallen miljoenen ophalen om te investeren in de website en de winkels van Brantano. 'Zalando is sterk, maar als mensen kleding kopen moeten ze meteen aan Brantano denken.'

De Belgische modegroep Brantano bevestigt wat De Tijd dinsdag schreef: ten vroegste eind juni en ten laatste vlak na de zomer zal het bedrijf opnieuw zijn opwachting maken op Euronext Brussel. Nu staat FNG genoteerd op de beurs van Amsterdam. Die notering blijft behouden, maar de primaire notering zal in Brussel gebeuren.

FNG - Belgische modegroep met merken als Brantano, Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso, Steps, Superstar, Miss Etam - Aantal winkels: 500 - Aantal medewerkers: 3.000 - Omzet (2017): 482 miljoen euro - Brutobedrijfswinst (ebitda): 45,4 miljoen euro - Schulden: 144,9 miljoen euro - Aandeelhouders: Dieter Penninckx, zijn vrouw Anja Maes, zijn vriend Manu Bracke en A.S.Adventure-oprichter Emile Lathouwers (samen 60%). De schoenenfamilie Torfs (4%), de Lotus Bakeries-familie Boone (4%), en de ondernemers Jos Sluys (8%), Urbain Vandeurzen (4%) en Peter Paul De Vries (2,5%). Investeringsfonds PMV en de bank Belfius controleren elk zo'n 5 procent.

Met de verhuizing willen FNG-oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke ook geld ophalen. Ze mikken op in totaal 95 miljoen euro vers kapitaal. 80 miljoen euro moet komen van nieuwe aandelen. Daarnaast is het de bedoeling dat huidige aandeelhouders cashen door bestaande aandelen ter waarde van 15 miljoen euro aan te bieden aan beleggers.

'We willen de free float (vrij verhandelbare aandelen, red.) opdrijven van de huidige 5 à 6 procent tot zo'n 30 procent', zegt Penninckx. 'Het aandeel van de drie oprichters bedraagt nu 60 procent en dat zal wellicht dalen tot 40 à 45 procent. Onder de magische grens van 30 procent willen we zeker niet dalen.'

Schulden

Hoe het aandeel van de kleinere aandeelhouders zal evolueren is koffiedik kijken. Onder hen zijn enkele bekende ondernemers en ondernemersfamilies zoals Torfs (Schoenen Torfs) en Boone (Lotus Bakeries). Zij controleren nu elk zo'n 5 procent van het bedrijf. Ook het Vlaamse investeringsfonds PMV en de bank Belfius hebben elk 5 procent van de FNG-aandelen in handen.

'Door geld op te halen willen we onze schuldgraad (3,19 procent keer de ebitda in 2017, red.) verlagen', zegt Penninckx. Nog belangrijker is dat FNG in de komende jaren fors zal investeren in technologie en winkels.

30% Free float FNG wil de free float opdrijven van de huidige 5 à 6 procent tot zo'n 30 procent.

FNG wil met Brantano Zalando naar de kroon steken. 'Als mensen schoenen en kleding willen kopen, moeten ze meteen aan Brantano denken', zegt Penninckx. 'Zalando is een enorm sterke speler, maar in het buitenland bewijzen lokale spelers dat ze populairder kunnen zijn dan multinationals als Zalando en Amazon. In de komende jaren zal in België 1 miljard euro kledingomzet verhuizen van fysieke winkels naar online. En dat zal heus niet alleen naar Zalando gaan. We rollen de plannen van Brantano snel uit om maximaal te kunnen profiteren van de verschuiving naar online.'

Nieuwe Brantano-winkels

Om dat te bereiken investeert FNG in de webshop van Brantano. 'Daar moeten minstens 1.000 kledingstukken en schoenen op te koop zijn. Pas dan zullen klanten het gevoel hebben dat er een volledig aanbod is, blijkt uit onderzoek. We zullen op het Brantano-platform alle kleding van onze dochtermerken (oa. CKS, Expresso en Fred & Ginger, red.) aanbieden, maar ook kleding van externe merken.'