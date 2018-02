Brantano opent vijftig nieuwe winkels

De schoenwinkelketen Brantano wil tegen 2020 vijftig nieuwe winkels openen, waarvan veertig merkkledingwinkels. Er komen 250 nieuwe jobs.

De tijd dat de Belgische winkelketen Brantano alleen schoenen verkocht, is voorbij. In haar nieuwe zusterketen Brantano Boutik zal de keten kleding verkopen van merken als Diesel, Armani Jeans, G-Star RAW en Hugo Boss ‘Op termijn moeten er dertig tot veertig Brantano Boutiks komen’, zegt Dieter Penninckx, de CEO en eigenaar van Brantano’s moederbedrijf FNG .

Daarbovenop komen er tien grote winkels met de naam Brantano Market. Daar wordt zowel het volledige aanbod schoenen als het integrale assortiment kleding verkocht.

Schermvullende weergave In de klassieke Brantano-schoenwinkels hangt tegenwoordig ook een beetje kleding. ©Photo News

De honderd bestaande Brantano’s, die vooral schoenen en een beetje kleding verkopen, blijven bestaan. Er komen er zelfs nog een tiental bij.

Nieuwe jobs

De expansie zal 250 nieuwe jobs opleveren. Vandaag werken 800 mensen bij de keten. In 2020 wil Brantano zijn expansieplan afgerond hebben.

Op basis van klantendata zien we dat de klanten van Brantano ook duurdere merkkleding willen kopen. Dieter Penninckx CEO Brantano-moeder FNG

Tegen de zomer moeten de eerste twee Brantano Markets de deuren openen. Eind dit jaar moeten er al vijf Brantano Boutiks zijn. De winkels komen vooral langs drukke wegen in de stadsrand, maar Brantano gaat ook experimenteren met winkels in het centrum van grotere steden.

Brantano Boutik moet de Oost-Vlaamse kledingketen Concept Fashion vervangen. Dat bedrijf kocht Penninckx vorig jaar met de ambitie om de 13 winkels uit te breiden.

‘Maar we vonden de naam niet goed’, zegt Penninckx. ‘Er moest dus een nieuwe komen. We kiezen voor Brantano omdat dat een bekend merk is. Als we een volledig nieuwe naam zouden kiezen, zouden we miljoenen moeten investeren om die op de kaart te zetten.’

Goedkoop versus duur

Toch rijst de vraag of het niet wat verwarrend wordt voor de klant. De schoenen van Brantano zijn vrij goedkoop, terwijl de kleding van Brantano Boutik eerder duur is. ‘We zullen moeten communiceren dat Brantano ook voor wat exclusievere kleding staat’, zegt Penninckx. ‘Maar de twee passen wel degelijk samen.’

Penninckx beroept zich op de klantendata die Concept Fashion en Brantano in de afgelopen jaren hebben verzameld. ‘Toen we de databases van beide ketens samenvoegden, zagen we dat 80 procent van de klanten bij de twee ketens over de vloer komt’, zegt burgerlijk ingenieur Penninckx. ‘Moeders kopen goedkope schoenen voor hun kinderen, maar voor zichzelf kopen ze graag een trui van pakweg Tommy Hilfiger.’

Penninckx gelooft dus nog volop in stenen winkels. ‘Wij gaan voluit van een strategie waarin zowel onze webwinkel als onze stenen winkels een belangrijke rol spelen. We stellen vast dat veel mensen online spullen kopen en die afhalen in de winkels. Logisch, er is overal wel een Brantano in de buurt.’

Binnenkort vernieuwt Brantano zijn webshop, zodat alle kleding en schoenen op één platform te koop zijn. ‘Kleding die je online bestelt, zal je ook in een klassieke Brantano-schoenwinkel kunnen kopen’, zegt Penninckx. ‘Zo counteren wij het feit dat in België tegen 2020 1 miljard euro omzet van stenen winkels zal verhuizen naar online shopping. De volledige markt zal stabiel blijven rond 18 miljard euro omzet.’

Voor de expansie van Brantano heeft Pennickx 120 miljoen euro gebudgetteerd. Dat geld komt van enkele recente kapitaalverhogingen en van leningen van vier Belgische en Nederlandse banken.

Faillissement

Twee jaar geleden werd Penninckx de eigenaar van Brantano. Hij kocht de keten na het faillissement van het Nederlandse moederbedrijf Macintosh Retail. Ook de sterk verouderde Brantano-winkels zaten toen in slechte papieren, want op jaarbasis boekten ze 6 miljoen euro bedrijfsverlies.

Tegen 2020 zal in de kledingsector 1 miljard euro verhuizen naar internetverkoop. Dieter Penninckx CEO Brantano-moeder FNG

Penninckx sloot of verkocht 19 vestigingen en investeerde 50 miljoen euro in de vernieuwing van de overige winkels. Intussen kregen 75 van de honderd winkels een nieuw kleedje.

Er is nog werk, maar de vernieuwing begint vruchten af te werpen. Volgens de recentste cijfers - van juni 2017 - puurde Brantano een operationele halfjaarwinst van 2,2 miljoen euro uit 60 miljoen euro omzet.

Brantano is niet de enige modeketen die Penninckx, zijn vrouw Anja Maes en zijn vrienden Manu Bracke en Emile Lathouwers (de oprichter van A.S.Adventure) controleren. FNG is zowel in Nederland als in België ook actief met de kledingketens Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter. De ondernemers lonken steeds nadrukkelijker naar het buitenland. Ze experimenteren ook met winkels in Duitsland en Spanje.