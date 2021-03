Brantano-overnemer: ‘België kon geen blinde vlek blijven voor ons’

De Duitse familie Deichmann en haar schoenwinkelketen vanHaren worden door de overname van Brantano een Belgische topspeler, naast Bristol en Torfs. ‘We zijn zo groot dat Nike en co. speciaal voor ons nieuwe modellen maken’, zegt topman Krein Bons.

Twintig jaar na zijn eerste poging is het Deichmann gelukt definitief voet aan de grond te krijgen in België. Het familiebedrijf nam vorig najaar de schoenwinkelketen Brantano over en heropende de winkels de voorbije weken onder zijn Nederlandse vanHaren-merknaam. België was een van de laatste blinde vlekken op de Europese kaart van Deichmann, dat ook in Koeweit, Rusland en de VS actief is. Met 54 vanHaren-winkels is Deichmann na Bristol en Schoenen Torfs de grootste schoenenverkoper van het land.

We konden de naam Brantano behouden, want die is bekender van vanHaren. Maar het merk had van zijn glans verloren. Krein Bons CEO vanHaren

De Belgische vanHaren-winkels wijken niet af van de 4.205 andere Deichmann-winkels in 31 landen. ‘Je vindt er onze eigen merken, maar ook Adidas en Nike’, zegt directeur Krein Bons. De keten legt de nadruk op scherpe prijzen.

Bons werkt al 25 jaar voor Deichmann en schreef mee het businessplan dat Deichmann in 1997 maakte voor België. ‘Ik was nog betrokken toen we een huurcontract tekenden voor een winkelpand op de Meir in Antwerpen, maar toen eiste een herstructurering in Nederland mijn aandacht op. De testwinkels die in België onder de naam Deichmann openden werden geen succes, mee door een gebrek aan kennis over de lokale markt.’

Canapé

In 2016 probeerde vanHaren het opnieuw. ‘Het kan toch niet zijn dat België een blinde vlek op de kaart blijft?’, dacht Bons. Het bedrijf maakte een nieuw plan voor Belgische winkels en kreeg daarbij de steun van de Belgische Bie Buelens. Zij zit - met de nodige afstand en een mondmasker - naast Bons en voor ons in een canapé in de pas verbouwde vanHaren-winkel aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Buelens zat 15 jaar in de directie van het moederbedrijf van Bristol en kent de Belgische schoenenmarkt goed.

‘We zijn ons plan toen gaan voorleggen bij meneer Deichmann in Duitsland’, zegt Bons. ‘Hij antwoordde: ‘Prima, ga ervoor.’’

We zijn net als Bristol goedkoop, maar ook Wouter Torfs zal wat merken van onze komst. Kein Brons CEO vanHaren

Als consultant opende Buelens de eerste winkels. Nadien hielp ze vanHaren in Nederland. ‘Toen ik in augustus las dat Brantano’s moederbedrijf FNG failliet was, heb ik Krein meteen gebeld. Ik zei: op dit dossier moet je springen.’

‘Wij dachten er net zo over’, zegt Bons. ‘Ik herinner me dat FNG op een maandag failliet ging. We hebben meteen de curatoren gebeld en woensdag zaten we met hen samen. De dag nadien zaten we al in Duitsland om de plannen voor te leggen aan de heer Deichmann. Opnieuw zei hij: ‘Ga ervoor.’ VanHaren had de touwtjes in handen bij de overname, maar natuurlijk hielden we Deichmann goed op de hoogte.’

VanHaren won de strijd voor Brantano van de Nederlandse schoenenfamilie Ziengs, die nochtans meer winkels wilde openhouden. ‘Na de overname heerste een negatief gevoel bij de vakbonden en sommige werknemers. Ze waren verdrietig dat er na zoveel jaar een einde kwam aan Brantano. Het klopt dat we ‘maar’ 38 van de 66 winkels overnamen. Maar ik zeg altijd: ‘Zeg niet wat je doet, maar doe wat je zegt.’ We hebben ons huiswerk goed gemaakt en geoordeeld dat sommige winkels onvoldoende toekomstpotentieel hadden. Ik geloof sterk dat al de winkels die we overnemen een toekomst hebben. Dat was anders in Nederland. Daar maakten bijna alle FNG-winkels een doorstart, maar ze gingen intussen ten onder.’

Brantano

Bons en zijn team besloten de naam Brantano op te bergen. ‘Het is een erg bekende naam - veel bekender dan vanHaren - maar de voorbije vijf jaar heeft het merk van zijn glans verloren.’

Voldoende personeel vinden en het opleiden in volle coronatijd was het moeilijkst. De helft van de 250 werknemers komt van Brantano. Bie Buelens Consultant

‘We hadden onze winkels Brantano kunnen noemen, maar dat zou een tang op een varken zijn’, zegt Buelens. ‘Met vanHaren kiezen we voor een nieuwe, frisse start.’

‘Als je verhuist, vervang je het plaatje op de brievenbus en de bel toch ook door je eigen naam?’, vraagt Bons retorisch. Het bedrijf besliste wel het naamkaartje van de vorige eigenaar bij te houden en op te bergen in zijn eigen schuif. ‘We willen niet dat binnenkort iemand anders onder de naam ‘Brantano’ schoenen gaat verkopen’, grijnst Bons.

‘De overname en de beslissing over de naam waren misschien nog het minst moeilijk’, zegt Buelens. ‘Voldoende personeel vinden en het opleiden in volle coronatijd was het moeilijkst. De helft van de 250 werknemers komt van Brantano. Ze behouden hun anciënniteit. We hebben ze vooral online moeten opleiden, wat niet evident was. Terwijl de winkels dicht waren, hebben we ze achter gesloten deuren de werkwijze van vanHaren geleerd.’

Nieuw tijdperk

Nu de winkels open zijn, belandt de Belgische schoenwinkelsector in een nieuw tijdperk. Voor de grootste spelers Bristol en Torfs wordt het uitkijken. Alle drie mikken ze op de middenklasse en gezinnen. Torfs heeft een wat duurder imago, Bristol benadrukt zijn lage prijzen en richt zich zo ook tot minder kapitaalkrachtige mensen. Vooral Bristol lijkt geraakt te worden door de komst van vanHaren. Al relativeert Buelens. ‘VanHaren zit tussen Bristol en Torfs. We verkopen ook bekende merken als Esprit en Jack&Jones, maar aan erg scherpe prijzen.’

Deichmann en vanHaren Deichmann is met 4.205 winkels in 31 landen de grootste schoenengroep van Europa. Het Duitse familiebedrijf heeft winkels in 27 Europese landen. Het bedrijf is ook actief in de VS, Dubai, Koeweit en via een onlineshop in China. In Nederland en België heten de winkels vanHaren. Het bedrijf, dat bijna 43.000 werknemers heeft, werd in 1913 opgericht door Heinrich Deichmann. Zijn gelijknamige kleinzoon is sinds 1999 de CEO. Met Samuel Deichmann is ook de vierde generatie vertegenwoordigd in het bedrijf.

‘Wouter (Torfs, de eigenaar van Schoenen Torfs, red.) zal wat merken van onze komst’, beaamt Bons. ‘Voor grote merken is Deichmann in heel Europa een belangrijke partner. Een populair merk als Nike ontwikkelt exclusief voor ons nieuwe modellen, die we door onze schaalgrootte aan een scherpe prijs kunnen aanbieden. Bij ons koop je een klassieke herenschoen voor 59 euro, terwijl een gelijkaardige schoen bij Torfs eerder 129 euro kost.’

Komen er nog nieuwe winkels bij? ‘Zeg nooit nooit’, antwoordt Bons. ‘Het is niet de stijl van Deichmann om te zeggen: ‘We gaan zoveel winkels openen.’ Hoe zeggen jullie dat in België? ‘Opportuniteiten?' Als die er komen, zullen we ernaar kijken.’