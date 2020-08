Brantano verdwijnt na het faillissement te veel...

In 1997 trok Brantano naar de Brusselse beurs. De keten opende winkels in verschillende Europese landen.

De Duitse winkelgroep Deichmann neemt de failliete schoenwinkelketen Brantano over. Ze wordt omgebouwd naar het vanHaren-concept. Na 67 jaar en het faillissement te veel verdwijnt het oer-Belgische merk.

Augustus 2000. Dit moet het hoogtepunt zijn van de Belgische schoenwinkelketen Brantano. Joris Brantegem staat in de Deense stad Odense voor een gloednieuwe Brantano-winkel. Vandaag opent de keten die zijn vader André in 1953 in Lede opstartte in één klap acht Deense Brantano-winkels. Met deze stunt maakt Brantegem zijn opwachting in alweer een nieuw land. Op de Deense televisie spelen reclamespotjes die de nieuwe Belgische winkelketen aanprijzen.

Over vijf jaar moeten er volgens plan 50 Deense Brantano's zijn. Er zijn al 166 winkels in België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en zelfs Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Eind dit jaar moeten er liefst 250 winkels zijn. Drie maanden eerder nam Brantano nog 47 Nederlandse winkels over. Het bedrijf, dat sinds enkele jaren op de beurs genoteerd staat, groeit als kool.

Geschiedenisboek

Twintig jaar later is de ontreddering groot. Het doek valt over de oer-Belgische keten. Een maand geleden ging ze failliet, en een minderheid van de winkels wordt overgenomen door de Duitse schoenwinkelgroep Deichmann. De vakbonden kregen naar eigen zeggen van de directie te horen dat de merknaam Brantano definitief verdwijnt. Deichmann wil bevestigen noch ontkennen dat 'Brantano' naar de geschiedenisboeken verdwijnt.

300 Jobs redden De vakbonden vrezen dat minder dan 300 jobs gered worden. Er werkten 647 mensen bij Brantano.

De Brantano-winkels ruimen vanaf 1 oktober plaats voor vanHaren, de keten waarmee Deichmann in Nederland schoenen verkoopt. De schoenen voor de Belgische winkels komen niet uit het Brantano-magazijn uit Erembodegem, maar van vlak over de Nederlandse grens. Hoeveel werknemers de overstap kunnen maken naar vanHaren is niet duidelijk. De vakbonden vrezen dat minder dan 300 jobs gered worden. Er werkten 647 mensen bij Brantano. Opnieuw houdt Deichmann de lippen stijf op elkaar.

Macintosh

De werknemers van Brantano blijven nog enige tijd in het ongewisse. Ze worden teruggekatapulteerd naar 2015. Ook toen dreigde het einde. Brantano was in handen van de Nederlandse winkelgroep Macintosh, die failliet ging. De winkels waren op hun retour, met hun verwaarloosde interieur. Jarenlang had Macintosh niet geïnvesteerd.

De opluchting was groot toen in januari 2016 modeondernemers Wouter Torfs (Schoenen Torfs) en Dieter Penninckx Brantano overnamen. Eerst ten persoonlijken titel, maar al snel nam Penninckx Brantano op in zijn FNG-groep. Hij stootte 25 verlieslatende winkels af, maar investeerde ook 50 miljoen euro in de vernieuwing van de keten. Niet alleen kregen de winkels een grondige verbouwing, ze kregen ook een bijdetijdse webwinkel. Penninckx plaatste bovendien kledingrekken in zijn winkels. Met het nieuwe Brantano hoopte hij de oprukkende Duitse webwinkel Zalando de baas te kunnen.

50 miljoen Investeren Ondernemers Dieter Penninckx investeerde sinds 2016 50 miljoen euro in de vernieuwing van Brantano.

Toen de keten er in 2018 weer leek te staan, kondigde Penninckx aan dat hij 50 nieuwe Brantano's zou openen. Die belofte kwam hij niet na. Hij opende amper negen nieuwe verkooppunten. Bovendien deden de winkels die de ondernemer wel opende het slecht. 'Onder andere de winkels die erg inzetten op de verkoop van kleding', zegt een werknemer die jarenlang voor het bedrijf werkte. 'Mensen linken de keten nog altijd aan schoenen, niet aan kleding.' De herstructurering die Brantano twee maanden geleden aankondigde, kwam te laat.

Valse jaarrekening

Dat het slecht ging met Brantano, was niet duidelijk voor de buitenwereld. Die kreeg weinig gedetailleerde informatie en was afgeleid door de grote overnames die Penninckx bleef doen. De expansiedrang en de bijbehorende schuldenberg van 734 miljoen euro leidden deze zomer tot het faillissement van FNG. Afgelopen weekend raakte bekend dat Penninckx en de andere medeoprichters van de groep - Anja Maes en Manu Bracke - worden verdacht van valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, misbruik van vennootschapsgoederen en belemmering van een onderzoek van de beurswaakhond FSMA.