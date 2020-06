Brantano wendt staking nipt af

'Het personeel van de winkels in Beringen, Wevelgem en enkele Waalse winkels had de opdracht gekregen alle kleding terug te sturen naar het magazijn', zegt vakbondsman Sven De Scheemaeker (ACV Puls). 'Dat zorgde voor grote ongerustheid.' Maandag kondigde FNG aan dat dertig winkels van Brantano z ouden verdwijnen .

'Toen we aan de directie lieten weten dat het personeel zou staken, zei ze dat het om een misverstand ging', zegt De Scheemaeker. 'De kleding moet niet terug naar het magazijn. Daarom gaan we niet staken.'

Schuldenberg

Het is duidelijk dat de spanning stijgt bij FNG. Het bedrijf maakte deze maand bekend dat het vorig jaar 292 miljoen euro verlies maakte. De schuldenberg steeg naar 734 miljoen euro. Bovendien is er al maanden onduidelijkheid over schimmige deals die FNG deed in Azië. FNG schreef inkomsten in zijn boekhouding waarvan geen bewijs is.