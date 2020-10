Brazilië boost groei AB InBev

's Werelds grootste brouwer AB InBev zag zijn verkochte volumes bier in het derde kwartaal aandikken, met dank aan de groei van 25 procent in Brazilië. 'AB InBev overklast Heineken en Carlsberg', jubelen de analisten.

De cafés liggen in de hele wereld aan banden door het coronavirus. AB InBev zal in het derde kwartaal wel minder bier verkocht hebben. Dat was samengevat de teneur van de beursanalisten die het aandeel van de brouwer AB InBev opvolgen.

Maar de Belgisch-Braziliaanse biergroep verbaast met groeicijfers. In juli-september steeg de omzet met 4 procent. Het verkochte volume ging 2 procent naar omhoog.

De winstgevendheid van de brouwer van Stella Artois en Budweiser daalde wel. De brutobedrijfswinst ging 0,8 procent achteruit. Maar ook dat is ruim beter dan de gevreesde krimp van 9 procent. En het is beter dan in het tweede kwartaal, toen grote delen van de wereld in lockdown zaten. Toen zag AB InBev bij 17 procent lagere volumes de winst nog 34 procent krimpen.

Brazilië

In zijn rapport over juli-september maakt AB InBev duidelijk waar de groei vandaan komt. In Brazilië steeg het verkochte volume bier met een kwart. Het bedrijf wint er marktaandeel. Dat is een opvallende prestatie, want jarenlang ging AB InBev in het Latijns-Amerikaanse land door de scherpe concurrentie van Heineken achteruit.

Er doen een hele hoop geruchten de ronde over mijn vertrek, maar je bent nog niet van mij af. Carlos Brito CEO AB InBev

Ook in andere belangrijke landen zette AB InBev stappen vooruit. Dat was zo in Mexico (meer dan 10 procent omzetgroei) en in de Verenigde Staten. Daar zette AB InBev 'sterke resultaten' neer. Hoeveel de omzet en het volume er groeide, zegt het niet. Maar in de regio Noord-Amerika, Canada inbegrepen, is er een stijging van 14,7 procent van de volumes en van 19,5 procent van de omzet.

AB InBev had in het derde kwartaal een goed antwoord klaar op het coronavirus, dat mensen uit de cafés houdt en ze meer thuis doet drinken. 'We konden onze toeleveringsketen snel aanpassen', zegt AB InBev. De brouwer is de grootste ter wereld en kon die 'ongeëvenaarde schaal' in zijn voordeel uitspelen.

Webwinkel

AB InBev lanceerde nieuwe webwinkels om zijn bieren rechtstreeks aan de eindklanten te verkopen en legde meer de nadruk op zijn bestaande webwinkels. In België kreeg Jupiler een eigen webwinkel. Met de webwinkel Hopt.be is AB InBev al enkele jaren actief in eigen land.

Daarnaast profiteerde de brouwer van een nieuw digitaal platform waarop bierverkopers snel bier kunnen bestellen. De verkoop via dat platform steeg in het derde kwartaal met 40 procent. AB InBev lanceert het platform nu in meer landen.

'Met een volumegroei van de eigen bieren met 2,6 procent overklast AB InBev Heineken (-1,9%) en Carlsberg (+2,4%)', stipt het beurshuis Jefferies aan. Dat AB InBev geen interim-dividend uitkeert (zie inzet), ziet analist Edward Mundy niet als problematisch. 'Het kan dat beleggers in eerste instantie wat ontgoocheld zijn, maar er is niets verloren.' CEO Carlos Brito houdt de deur open om in februari alsnog een tussentijdse uitkering te doen.

Mundy wijst op het belang van de plotse marktaandeelgroei in de VS en in Brazilië. 'Dat is bemoedigend en kan beleggers enig soelaas bieden ondanks het geschrapte dividend.'

Flou

Voor de meest kritische ontvangst op het cijferrapport moeten we bij ING zijn. Analist Reg Watson zegt dat de vooruitblik die AB InBev meegeeft - dat de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de eerste - erg flou is. Bovendien gelooft Watson dat ook het slotdividend bedreigd kan zijn, iets waar andere analisten geen rekening mee schijnen te houden.