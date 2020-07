Brillendeal mondt uit in brillenoorlog

De overname van GrandVision door de Frans-Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica loopt nog altijd niet over rozen. EssilorLuxottica heeft bij de rechtbank in Rotterdam een juridische procedure opgestart tegen GrandVision. Het wil zo inzicht krijgen in de manier waarop GrandVision de zaken tijdens de coronacrisis heeft aangepakt. Volgens EssilorLuxottica heeft GrandVision verplichtingen die vervat zijn in de ‘support agreement’ geschonden.