Brillenreus EssilorLuxottica stoot 35 GrandOptical-winkels in België af

EssilorLuxottica en GrandVision maakten donderdagavond bekend een deal gesloten te hebben met Optic Retail International Group BENE, kortweg ORIG BENE. Dat bedrijf, een onderdeel van de Oostenrijkse groep MPG Austria, neemt de 142 EyeWish-winkels in Nederland en 35 GrandOptical-winkels in België over. Welk prijskaartje aan de deal hangt, is niet bekend gemaakt.