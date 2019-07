Bristol-schoenwinkels dringen verlies terug

Euro Shoe, de eigenaar van de Bristol-schoenwinkels, heeft vorig jaar zijn verlies verkleind. In 2020 wil de Belgische schoenengroep opnieuw winst maken. In België gaan winkels dicht.

Euro Shoe heeft 2018 afgesloten met 6,4 miljoen euro nettoverlies. Dat is 25 procent minder dan het jaar voordien. Tegelijk verkocht het moederbedrijf van de schoenwinkelketen Bristol - in een vorig leven Shoe Discount - in België en Nederland minder schoenen. De omzet daalde met 4 procent naar 240 miljoen euro.

In 2019 hebben we vier filialen gesloten. We plannen nog sluitingen in het najaar. Woordvoerder Euro Shoe Group

‘Het warme en dus moeilijke najaar heeft ons parten gespeeld’, zegt een woordvoerder. De omzet daalde ook omdat Euro Shoe de laatste van zijn twintig Avance-schoenenwinkels heeft gesloten. Dat had wel een positief effect op de winstgevendheid. Die nam ook toe omdat het bedrijf kosten bespaarde. ‘We zetten onze middelen efficiënter in.’

Euro Shoe verwacht dat het nettoresultaat dit jaar stijgt. ‘Door de sluiting van Avance moesten we in 2018 een extra provisie nemen. Dat zijn uitzonderlijke kosten. Die sluiting is nu volledig afgehandeld en zal onze resulaten dit jaar niet belasten.’ Hoe hoog de provisie in 2018 was, wil Euro Shoe niet kwijt.

Winkels sluiten

Om de winst verder op te krikken sluit Euro Shoe winkels in België. ‘Het gaat om kleine, onrendabele filialen.’ Euro Shoe geeft aan dat het sneller winkels sluit als ze niet goed presteren. ‘De evaluatiecriteria werden aangescherpt. We hebben in 2019 vier filialen gesloten in België, we plannen nog sluitingen in het najaar.’ Het bedrijf zegt dat er ook enkele winkels bijkomen, maar een cijfer geeft het niet vrij.

De sluitingen staan in schril contrast met de plannen van drie jaar geleden. Toen verkondigde Euro Shoe dat het 100 winkels zou openen in België en Nederland. Maar toen ging het bergaf en werden de plannen opgeborgen. ‘Die aankondiging was een overdrijving om in de media te komen’, verklaarde de directie vorig jaar.