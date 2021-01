'Britse investeringsgigant aast op Duitse Birkenstock-sandalen'

De Duitse familie achter de Birkenstock-sandalen praat met de Britse investeringsreus CVC over een mogelijke verkoop van het legendarische merk. Met de deal zou 4 miljard euro gemoeid zijn.

Volgens het financiële persagentschap Bloomberg bevinden de gesprekken tussen CVC, een van 's werelds grootste investeerders, en de familiale aandeelhouders van Birkenstock zich in een vergevorderd stadium. Toch staat het nog lang niet vast dat het effectief tot een verkoop komt, citeert het persagentschap bronnen.

Dat überhaupt over een verkoop wordt gepraat, is op zich als historisch te noemen. Sinds Johann Adam Birkenstock, een schoenmaker uit het kleine dorpje Langen-Bergheim, in 1774 een zaak begon, is het bedrijf altijd in handen gebleven van de gelijknamige familie.

Hippies en fashionista's

129 miljoen Volgens het persagentschap Bloomberg boekte Birkenstock in zijn boekjaar 2019, dat eind september wordt afgesloten, een nettowinst van 129 miljoen euro.

In de bijna 250 jaar dat Birkenstock bestaat, zijn de sandalen uitgegroeid tot het favoriete schoeisel van zowel verstokte hippies als fashionista's als Heidi Klum of Kate Moss. Twee jaar geleden lanceerde Birkenstock zelfs een veganistische versie van zijn bekende Fussbett, een model waarmee socialites zoals Cara Delevigne graag in de kijker liepen.

De Birkenstock-sandalen gaan dan wel een eeuwigheid mee, commercieel gezien kwam de grote ommekeer er pas eind 2012. Toen kreeg het bedrijf voor het eerst twee CEO's die geen deel uitmaakten van de Birkenstock-familie: Markus Bensberg, die al jaren werknemer was bij het bedrijf, en Oliver Reichter, een consultant die ervaring had opgedaan bij een keten van sportwinkels in München.

Het duo wist de verkoop sindsdien fors aan te zwengelen. Birkenstock breidde zijn gamma uit en verkoopt nu ook riemen, rugzakken en zelfs bedden in een negentigtal land. In 2019 verkocht Birkenstock 23,8 miljoen paar schoenen, wat de omzet 11 procent opkrikte naar 721,5 miljoen euro. De nettowinst ging in datzelfde boekjaar zelfs 40 procent hoger naar 129 miljoen euro.