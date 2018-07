Britse verzekeraar kijkt met klein hartje naar België-Brazilië

Een WK-voetbal is de ideale gelegenheid om als elektroketen je verkoop op te krikken. Zeker als je zoals Krëfel een van de weinige onafhankelijke Belgische ketens bent, 60 jaar bestaat en het geloof in de Rode Duivels in de aanloop naar het WK zeer groot is. Krëfel pakte daarom uit met een opmerkelijke promotiestunt.