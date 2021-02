Britse webgigant ASOS koopt retailketen Topshop

Groot retailnieuws uit het Verenigd Koninkrijk: de grote e-commercespeler ASOS telt 295 miljoen pond (zo'n 335 miljoen euro) neer voor Topshop, Topman en Miss Selffridge, drie grote namen in de moderetail. ASOS koopt de merken over van eigenaar Arcadia Group, die begin december duidelijk maakte dat het met financiële problemen kampte.

Het beursgenoteerde ASOS is een pionier in e-commerce in het Verenigd Koninkrijk. Sinds de oprichting in 2000 groeide het bedrijf uit tot de belangrijkste onlinewinkel van het VK, met een omzet van meer dan 1 miljard pond. ASOS heeft nooit fysieke winkels gehad, en is dat nu ook niet van plan. Voor de deal met Topshop en co. betekent dat dat er winkels zullen sluiten en banen zullen sneuvelen.