Broer van Kris Peeters gaat mee Dr. Martens leiden

Geert Peeters, de broer van federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V), komt mee aan het hoofd te staan van het bekende Britse schoenen- en modemerk Dr. Martens. Hij wordt er operationeel directeur.

Niet alleen de bekende politicus Kris Peeters maakt carrière. Ook zijn broer Geert gooit hoge ogen. Hij heeft er een loopbaan van meer dan een kwart eeuw in de retailsector opzitten, met functies bij onder meer het drankenmerk Bacardi, jeansbedrijf Levi Strauss & Co en modegroep VF Corporation.

In 2012 ging Peeters, die in Puurs woont, aan de slag bij de Britse moderetailer Cath Kidston, genoemd naar de Britse oprichtster. Cath Kidston is bekend van de vintage stoffen met motiefjes uit grootmoeders tijd. Peeters startte er als directeur bevoorrading om in 2015 operationeel directeur te worden.

Nu plukt het Britse modelabel Dr. Martens, vooral bekend van de stevige boots, Peeters weg bij Cath Kidston. Hij wordt daar ook operationeel directeur. Zijn overstap lijkt samen te hangen met die van Kenny Wilson, de CEO van Cath Kidston die bij Dr. Martens dezelfde functie gaat bekleden.

Van Dr. Martens zijn weinig cijfers terug te vinden. Het is dan ook een privébedrijf dat sinds 2013 in handen is van private-equitygroep Permira. Die kocht het voor 223 miljoen euro van R. Griggs Group, de onderneming die mee aan de basis ligt van de fameuze boots. Hun naam ontlenen ze echter aan de Duitse legerarts Klaus Märtens.

In 2006 belandden de boots op de lijst van Britse designiconen, samen met onder meer de Concorde, de Mini en de Jaguar E-Type.