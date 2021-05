'Brouwers hebben voldoende bier op voorraad voor 8 mei'

Ook Alken Maes, de Belgische dochter van Heineken, zet zich schrap voor de heropening. 'De focus ligt op de specifieke producten voor de horecaklanten, zoals pils op vat van Cristal en Maes', zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester. In Alken, de grootste brouwerij van de groep, is in april 16,7 miljoen liter bier gebrouwen, omgerekend zowat 66,8 miljoen pilsjes.

In het Verenigd Koninkrijk leidde de heropening van de horeca hier en daar tot biertekorten. Maar daar is hier geen gevaar voor, zegt Krishan Maudgal, de directeur van de sectororganisatie Belgische Brouwers.

'We schatten dat tussen 40 en 60 procent van de horeca komend weekend heropent. Onze brouwers anticiperen al sinds eind maart, begin april op een heropening. Ze hebben een stock opgebouwd, dus de verwachting is dat zich geen tekorten voordoen.'

Biercultuur

De heropening komt geen dag te vroeg voor de brouwers, want ze zijn snoeihard getroffen door de coronapandemie. In 2020 dronk de Belg de helft minder bier buitenshuis, of zowat 500 miljoen minder consumpties. Die halvering werd amper gecompenseerd door een toename in de retailverkoop, die tot 2 procent beperkt bleef. Volgens de Belgische Brouwers haalde de sector vorig jaar 20 procent minder omzet. Voor 2021, waarin de horeca nog niet open was, zijn die cijfers mogelijk nog dramatischer.