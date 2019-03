Budgetwinkelketen Action groeit boven 4 miljard euro

De Nederlandse budgetwinkelketen Action groeide vorig jaar 23 procent, ondanks ernstige magazijnproblemen en lege rekken.

De Nederlandse winkelketen Action verkocht vorig jaar voor 4,2 miljard euro koekjes, schoonmaakproducten, shampoo en prullaria, zoals een hobbelpaard op wielen. De omzet lag fors hoger dan de 3,4 miljard euro van het jaar ervoor.

Daarmee zet de keten haar zegetocht van de afgelopen jaren voort. In 2011 bedroeg de omzet nog maar 718 miljoen euro.

Kale winkels

Action pakt uit met erg lage prijzen en een aanbod dat geregeld verandert. Het haalt klanten weg bij ketens als Blokker, en de supermarkten. Aan e-commerce - vaak een dure operatie - doet de keten niet. Door haar winkels sober in te richten in panden met een lage huurprijs houdt Action zijn kosten laag.

Dat is te zien aan de winst, die samen met de omzet jaar na jaar fors toeneemt. Vorig jaar steeg de brutobedrijfswinst (ebitda) met 16,3 procent naar 450 miljoen euro. In 2011 was dat nog 129 miljoen euro.

Eigenlijk had Action vorig jaar nog harder moeten groeien. De keten opende 230 nieuwe winkels in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Polen, en dat hadden er 250 moeten zijn. De keten heeft nu 1.325 winkels.

Lege rekken

Door logistieke problemen moest Action een versnelling terugschakelen. De opening van een gloednieuw magazijn liep vertraging op, waardoor rekken soms leeg bleven. 'Het aantal nieuwe winkels groeide zo fel dat het qua logistiek krap begon te worden', zei een woordvoerder een maand geleden aan De Tijd.

Bovendien staken de gele hesjes Action stokken in de wielen. Door hun betogingen kochten mensen minder. Ook de Franse spoorbonden gooiden roet in het eten door 20 dagen te staken in de eerste helft van het jaar.

Dat is te zien in de cijfers. De 'like-for-likegroei' - het groeiritme van de winkels die meer dan een jaar open waren - was 3,2 procent. In 2017 lag het groeipercentage nog op 5,3 procent.

De problemen zijn sinds de laatste drie maanden van 2018 opgelost, zegt de keten. In het vierde kwartaal versnelde de organische groei naar 'een gezonde 4,4 procent'.

Dividend

3i kan opgelucht ademhalen. Het Britse investeringsfonds kocht Action in 2011 van de Nederlandse ondernemers Gerard Deen, Rob Wagemaker en Boris Deen. Die richtten Action op in 1993 en bouwden het uit tot een succesvolle keten, maar in een vrij kleine regio.