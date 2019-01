Buitenland harde noot voor Belgische modeketens

Modegroepen zoeken schaalvoordelen buiten België, maar vinden die vaak niet.

Het buitenlandse avontuur van de modeketen Veritas is mislukt. Ook andere Belgische spelers die de voorbije jaren naar het buitenland trokken, hebben het er niet gemakkelijk. De kledingketens JBC en LolaLiza en de buitensportwinkel A.S. Adventure raken niet verder dan een handvol testwinkels.

Ze staken de grens over omdat ze in eigen land niet erg veel winkels meer konden openen, aangezien ze er in bijna heel België hebben. Met hun buitenlandse winkels verhogen ze de omzet in de hoop ook de winst op te drijven.

Hoe groter een bedrijf is, hoe makkelijker het lagere inkoopprijzen kan afdwingen bij leveranciers. Kosten drukken is extra wenselijk nu klassieke ketens het moeilijk hebben door de groeiende concurrentie van goedkope ketens zoals Primark en webwinkels.

Veel investeren

Maar buitenlandse winkels openen vergt veel geduld en geld. Bedrijven moeten veel investeren in reclame om hun merk bekend te maken en klanten weg te lokken bij de lokale ketens. Ze moeten ook hun aanbod aanpassen. De smaak van Duitsers, Nederlanders en Fransen is anders dan die van Belgische klanten.

Onze zeven Duitse winkels doen het goed, maar we openen geen nieuwe winkels meer in Duitsland. Bart Claes Eigenaar JBC

‘Voor ketens uit het kleine België is het niet evident om naar het buitenland te gaan’, zegt Bart Claes, de CEO en eigenaar van de kledingketen JBC. Hij opende in 2013 een testwinkel in Duitsland. Vandaag zijn er zeven Duitse JBC’s.

‘We moeten de collectie aanpassen en dat kost heel wat, want we ontwerpen onze kleding zelf. Om de kosten te drukken maken we collecties voor de Duitsers, maar de kleding moet ook verkoopbaar zijn in een deel van de Belgische winkels. Geen simpele oefening.’

Of de Duitse winkels winst maken, wil Claes niet kwijt. ‘Er zijn opstartkosten, maar al bij al doen ze het goed.’ Toch komen er geen nieuwe meer bij. ‘We zullen er geen sluiten, maar we zetten in op onze Duitse webwinkel.’

LolaLiza

De vrouwenkledingketen LolaLiza heeft 95 Belgische winkels en opende in de afgelopen jaren tien winkels in Frankrijk en vier in Nederland. ‘Onze tien Franse winkels zijn succesvol en groeiden in 2017 met 5 tot 10 procent. In Nederland gaat het moeilijker’, zei eigenaar Henri Appelstein afgelopen zomer aan De Tijd.

‘We hebben onlangs al een Nederlandse winkel moeten sluiten. Het buitenland is een volledig andere markt. Je daar ontwikkelen vergt veel tijd.’

LolaLiza wou ook winkels in Duitsland openen, maar door de moeilijkheden borg het die plannen op.

We hebben onlangs een Nederlandse winkel moeten sluiten. Henri Appelstein Eigenaar LolaLiza

Ook de Franse expansie van A.S. Adventure verloopt moeizaam. In 2016, toen A.S. Adventure één Franse winkel had, zei CEO Frederic Hufkens aan De Tijd dat het potentieel in Frankrijk groot was.

‘Als we het concept voldoende hebben getest in Frankrijk, moeten we in staat zijn elk jaar vijf winkels te openen. Dat moet op termijn resulteren in minstens 50 Franse winkels.’ Drie jaar later staat de teller op vier Franse winkels.