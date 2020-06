Buitenlandse groei helpt Paprika-winkels in coronastrijd

Paprika is bekend voor zijn vrouwenmode in grote maten.

Heel wat Belgische kledingketens vechten om te overleven, maar niet Paprika. 'We gingen de crisis sterk in, dankzij de 60 winkels die we in het buitenland openden', zegt topman Vincent Rousseau. 'We mikken nu ook op Zwitserland, Polen en Scandinavië.'

Terwijl modeketens zoals E5 Mode en FNG (Brantano) dreigen te imploderen door de coronacrisis, gaat het een stuk beter met winkelgroep Cassis-Paprika. 'Natuurlijk lopen ook wij heel wat inkomsten mis. Maar we zullen de coronacrisis te boven komen', zegt de nieuwe CEO Vincent Rousseau. 'Voor dit jaar voorspel ik een omzetdaling, maar de inkomsten zullen de kosten dekken. We gingen de crisis sterk tegemoet, met schulden die minder dan twee keer zo groot waren als onze brutobedrijfswinst (ebitda).'

Grote maten

De ketens Paprika en Cassis zijn waarschijnlijk minder bekend dan andere Belgische modegroepen als JBC, Schoenen Torfs of FNG. Toch heeft de groep 131 winkels in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk. Eigenaars Jacques Hayez en Luc Geuten treden weinig op de voorgrond. Bovendien richten de ketens zich niet tot het brede publiek met hun kleding in grote maten.

De vastgoedprijzen zullen dalen. Daarom openen we voorlopig geen nieuwe winkels meer. Vincent Rousseau CEO Cassis Paprika

'Dat we de coronacrisis met sterke cijfers zijn ingegaan, heeft te maken met de circa 60 winkels die we in de voorbije vijf jaar hebben geopend in het buitenland', zegt Rousseau. 'Ze zorgden ervoor dat de omzet van Paprika de voorbije drie jaar met de helft steeg tot 75 miljoen euro. Met Cassis erbij zitten we aan 91 miljoen euro omzet. 60 procent van de omzet komt van buiten België.'

Dat de brutobedrijfswinst vorig jaar opliep tot 6,3 miljoen euro, komt ook vooral door de buitenlandse Paprika-winkels. 'We werken aan onze winstgevendheid in België', zegt Rousseau. 'Eind vorig jaar hadden we hier geen enkele verlieslatende winkel meer. We sloten enkele winkels, onder andere die in de Nieuwstraat in Brussel. Of we verhuisden ze.'

Winkels sluiten

Het is mogelijk dat door corona nog winkels sluiten. 'Het is niet onze intentie. Maar veel hangt af van de verhuurders van winkelpanden. Als zij ons niet willen helpen (met huurkortingen, red.) en een winkel verlieslatend blijft, dan sluiten we die.'

Cassis-Paprika Belgische kledinggroep die in 2003 werd opgericht.

Actief met de kledingketens Cassis en Paprika. Die hebben 131 winkels in onder andere België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. 60 procent van de omzet komt uit het buitenland.

In handen van het management, oprichter Jacques Hayez en ondernemer Luc Geuten, bekend van Mitiska. Dat verhuurt ook winkelpanden en was eerder de eigenaar van winkelketens als Fun, Brantano en Carpetland.

Omzet (2019): 91 miljoen euro

Brutobedrijfswinst (ebitda): 6,3 miljoen euro

Personeel: 515 mensen, waarvan 245 in België.

Ook buiten België komen er door corona voorlopig geen nieuwe winkels meer. Het plan om daar elk jaar tien tot twintig verkooppunten te openen, gaat in de koelkast. Paprika opent wel nog zes al geplande Duitse winkels. Corona zal de sector zwaar veranderen', zegt Rousseau, doelend op faillissementen. 'Daardoor zullen de winkelhuurprijzen dalen. Nu nieuwe huurcontracten tekenen is niet verstandig.'

Paprika rekent erop dat zijn bestaande winkels wel zorgen voor groei in het buitenland. 'Wij willen een Europese topspeler worden met grote maten', zegt Rousseau.

E-commerce

Grote maten zijn volgens de CEO een interessante niche. Toch gingen in het segment enkele ketens failliet, zoals het Nederlandse MS Mode.'Wij zijn anders dan ketens die vooral inzetten op lage prijzen. Zij kunnen niet op tegen de kracht van grote internationale groepen als H&M en C&A. Wij wel. We zijn wat duurder en we investeren veel in ons merk.' De kleding ligt in chiquere boetieks en in warenhuizen zoals Galeria Inno.

Schermvullende weergave Vincent Rousseau, de CEO van Cassis-Paprika. ©Dieter Telemans

Paprika wil ook nieuwe klanten aantrekken via het internet. 'Door de coronacrisis winkelen mensen nog meer online. In de lockdownmaanden slaagden we er dankzij onze webwinkel in toch nog 33 procent van onze normale omzet te houden. Aan het einde zelfs 45 procent. Vandaag boeken we nog altijd 35 procent van de omzet online. Een jaar geleden was dat 18 procent.'

De vraag rijst of dat een goede zaak is, want e-commerce kost veel door de snelle leveringen en gratis retours. 'Maar bij ons is onze webwinkel even winstgevend als onze gewone winkels', zegt Rousseau. Aan een trui die Paprika online verkoopt, verdient het evenveel als met een trui die het via een winkel verkoopt.

'Dat komt onder andere doordat we onze logistiek enkele jaren geleden uitbesteedden aan Ingram Micro', zegt Rousseau. De Amerikaanse groep baat magazijnen uit in heel Europa, onder andere in opdracht van Bol.com. 'Door hun grootte kunnen ze interessante tarieven afdwingen bij de postbedrijven.'

Zalando

Dankzij onze webwinkel merken we dat we het goed doen in Polen, Zwitserland en Scandinavië. Daar werken we op voort. Vincent Rousseau CEO Cassis-Paprika

De Amerikanen kunnen Paprika ook helpen bij zijn groeiende internationale ambities. 'Binnenkort kunnen wij onze kleding in de hele wereld leveren. En we plaatsen onze kleding op onlineplatformen als het Nederlandse Wehkamp, het Duitse Otto, het Scandinavische Ellos (een dochter van FNG, red.), Bol.com en Zalando. Op zulke onlinemarktplaatsen shoppen klanten steeds meer. Dus moeten wij hen naar daar volgen.'