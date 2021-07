Burger King en Quick vallen met nieuwe keten KFC aan

De uitbater van de Belgische Burger King- en Quick-restaurants opent de komende jaren een pak nieuwe restaurants. Van O'Tacos komen er 15 bij. Daarnaast vormen 40 restaurants van de nieuwe keten Chick&Cheez een repliek op het Amerikaanse KFC.

Fastfoodketens als McDonald's en KFC krijgen in de komende jaren meer concurrentie. Hun concurrent QSRP opent tientallen nieuwe fastfoodrestaurants in ons land. Het Belgisch-Luxemburgse QSRP boekt 1 miljard euro omzet in zeven Europese landen. Het baat in ons land, Italië en Polen de restaurants van Burger King uit, dankzij een licentieovereenkomst met het Amerikaanse moederbedrijf. Het is ook de eigenaar van de burgerketen Quick en de tacosketen O'Tacos, met 500 restaurants in Frankrijk en zo'n 50 in België.

QSRP QSRP is een van de grootste fastfoodrestaurantuitbaters van België. De Belgisch-Luxemburgse groep heeft ook vestigingen in Luxemburg, Frankrijk, Italië, Polen, Duitsland en Oostenrijk. In totaal zijn er 1.000 restaurants met 6.000 werknemers, die samen 1 miljard euro omzet genereren. QSRP is actief met de restaurantketens Burger King, Quick, O'Tacos, Chick&Cheez en Nordsee/Go!Fish. Het bedrijf ontstond vorig jaar, toen het investeringsfonds Kharis de verschillende aandelenpakketen die het had in restaurantketens samenvoegde tot één bedrijf.

Het meest wil QSRP groeien met de nieuwe keten Chick&Cheez. Woensdag gaat in Luik het eerste restaurant open. In 2024 moeten er in totaal 40 Belgische vestigingen zijn. Als dat plan doorgaat, schept de keten 400 nieuwe jobs.

De Belgen lonken met hun nieuwe keten ook naar het buitenland. Er lopen gesprekken met een Franse franchisepartner. Daar openen waarschijnlijk eind dit jaar al de eerste vestigingen.

Veel concurrentie

Chick&Cheez serveert gefrituurde kip. Het bedrijf komt in het vaarwater van de Amerikaanse keten KFC, die enkele jaren geleden zijn eerste Belgische restaurants opende. De concurrentie is groot, want ook ketens als BFC, BelChicken en Hector Chicken zagen al het levenslicht. Sinds enkele maanden serveert ook Domino's Pizza kip.

Het klopt dat er al veel kiprestaurants zijn, maar wij zullen ons onderscheiden. Pieter Daems Directeur Chick&Cheez

'Het klopt dat er al veel kiprestaurants zijn, maar wij zullen ons onderscheiden', zegt directeur Pieter Daems. 'Onze kip is halal en we serveren de kip met originele sauzen, vaak op basis van kaas.'

Tacos

Daarnaast komen er nieuwe restaurants van O'Tacos. Vooral in Vlaanderen, want in Wallonië en Brussel zette de keten zich al op de kaart, door in enkele jaren 50 restaurants te openen. 'We mikken voor de komende jaren op zo'n 15 nieuwe zaken in steden als Aalst, Hasselt en Mechelen', zegt Daems.

Ook met Burger King heeft QSRP groeiplannen. Er zijn vandaag 50 Burger Kings en ook de komende jaren komen er daar jaarlijks een tiental bij.

Van Quick komen er voorlopig geen nieuwe restaurants meer. 'Er zijn momenteel 80 Quicks en er was het misverstand dat Quick zou verdwijnen, omdat we er een tiental hebben omgebouwd tot Burger King', zegt QSRP's CEO Allesandro Predo. 'Maar Quick blijft.'