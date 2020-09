Burgers mengen zich in overname van Hema

Het is niet de eerste poging van Hena om de oer-Hollandse winkelketen te redden. Afgelopen zomer bracht het collectief al een bod uit op Hema, maar dat werd verworpen omdat het niet over voldoende middelen beschikte.

Nu is de idee om Hena te laten aansluiten bij een van de twee overgebleven bieders. Het burgerinitiatief zou dan een minderheidsbelang nemen. 'We willen voorkomen dat Hema weer in handen komt van de volgende liefdeloze investeerder die er alleen maar geld uit wil halen', zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos, één van oprichters van Hena. 'De belangen van de werknemers en de klanten moeten weer voorop komen.'

Hema kampte jarenlang met een zware schuldenlast, die fataal werd in de coronacrisis. In juni raakte bekend dat de winkelketen in handen kwam van een groep buitenlandse obligatiehouders. In ruil lieten zij voor 300 miljoen euro schulden van het bedrijf vallen. De nieuwe eigenaars zijn nu op zoek naar een overnemer.