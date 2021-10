Buurtwinkels bezorgd over prijsstijgingen

De spanning in de supermarktsector neemt verder toe, nu er elke dag wel een levensmiddelenfabrikant prijsstijgingen aankondigt. 'Laat ons niet de rekening betalen', reageren de uitbaters van de Vlaamse buurtsupermarkten.

De voedings- en verzorgingsproductenmaker Unilever was afgelopen week de zoveelste producent die aankondigde zijn prijzen voor de supermarkten op te slaan. Eerder in de week kwamen concurrenten Procter & Gamble en Nestlé al met een gelijkaardige boodschap. Ook tientallen Belgische bedrijven als AB InBev, Lotus Bakeries en GBFoods (Devos & Lemmens) verhogen hun prijzen met 5 tot 10 procent, berichtte De Tijd een week geleden .

Zowat alle grote supermarktketens hebben winkels die ze niet zelf uitbaten. Onder andere Delhaize (AD en Proxy Delhaize, Shop & Go), Carrefour (Express en Market) en Colruyt (Spar) werken samen met zelfstandige winkeliers.

Winst onder druk

Hun winstmarges staan nu al onder druk, zegt Ardies. 'Onze jaarlijkse balansanalyses van zo'n 500 zelfstandige supermarkten wijzen uit dat de handels- of aankoopmarges de jongste jaren zijn gezakt met 2 procentpunten. In 2020 is die handelsmarge ietsje gestegen doordat supermarkten door corona een tijdlang geen kortingen mochten geven.'