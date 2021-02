C&A-telg voor rechter na coronarellen in Amsterdam

Asgar John Brenninkmeijer, een telg van de steenrijke Nederlandse familie die de winkelketen C&A bezit, moest zich voor de rechter verantwoorden voor zijn rol in de coronarellen die ruim tien dagen geleden Amsterdam op zijn kop zetten.

De vijftigjarige Brenninkmeijer, in het echte leven manager bij een beleggingsfonds, werd op 24 januari samen met negen andere personen aangehouden toen in Amsterdam rellen waren losgebarsten tijdens de protesten tegen de strengere coronamaatregelen van de Nederlandse overheid.

Het Openbaar Ministerie arresteerde de tien wegens openbare geweldpleging of omdat ze weigerden te vertrekken. De lijst tenlasteleggingen tegen Brenninkmeijer is behoorlijk lang, meldt de krant De Telegraaf donderdag: het negeren van een noodbevel, geweldpleging door het opsteken van de middelvinger, duwen en slaan, gooien van stenen en vuurwerk naar de politie, de politiepaarden en politiehonden.

Volgens de Telegraaf-verslaggever die donderdag in de rechtbank aanwezig was, beschuldigt het Openbaar Ministerie Brenninkmeijer er onder meer van op de fiets 'als een wilde' te hebben ingereden op de mobiele eenheid van de politie, met een bevrijdingsvlag in de hand.

De voorbije maanden protesteerde Brenninkmeijer zowat iedere zondag op de Amsterdamse Dam tegen de coronamaatregelen. Als hij wordt veroordeeld, riskeert hij een werkstraf tot zelfs drie maanden cel.

Clemens en August

De Nederlandse familie Brenninkmeijer geldt al jaren als de rijkste familie van het land. Het magazine Quote schat het vermogen van de dynastie op meer dan dan 22 miljard euro. Een vermogen waarvan de roots al teruggaan tot in de negentiende eeuw. In 1841 openden de broers Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste magazijn in de Friese stad Sneek. Daaruit zou later de alom bekende winkelketen C&A groeien.

De extreem discrete - op sommige telgen na dan - familie ontpopte zich via andere vehikels ook als een actieve investeerder. Zo waren de Brenninkmeijers via hun private-equitypoot tot voor kort aandeelhouder van de restaurantketen Lunch Garden en ook het vastgoedbedrijf Redevco is in handen van de familie.