C&A vervrouwelijkt Europese tak

De Nederlandse kledingketen heeft enkele moeilijke maanden achter de rug. Door de coronacrisis vreest de familie Brenninkmeijer, die de touwtjes stevig in handen heeft, dat de omzet dit jaar met dubbele cijfers, dus minstens 10 procent, zal dalen. C&A moest zijn winkels in landen als Duitsland, Frankrijk en België tijdelijk sluiten en stootte ook de Mexicaanse tak af. Verder werden grote orders geannuleerd bij toeleveranciers uit Bangladesh.

Toch acht de familie de tijd nu rijp om enkele verschuivingen door te voeren. ‘We hebben de basis gelegd om weer te kunnen groeien en we hebben de coronacrisis doorstaan’, benadrukt afscheidnemend topman Edward Brenninkmeijer. ‘Onze onlinetak groeit, de klanten komen terug naar onze winkels en we nemen weer mensen aan.’

Gestart bij IKEA als winkelmanager

Edward Brenninkmeijer, die sinds maart 2019 CEO was en tegelijk de topman van het moederbedrijf C&A AG, schuift door naar de raad van bestuur van die holding. Hij zal vanaf half september de nieuwe CEO, de Nederlandse Giny Boer, inwijden in de keten. Vanaf 1 januari neemt ze het roer definitief over.

Boer werkte de voorbije 20 jaar voor de Zweedse meubelketen IKEA, waar ze in 1999 begon als winkelmanager van de vestiging in Delft. Later bekleedde ze verschillende managementfuncties. Haar recentste job was hoofd retail voor Zuid- en Oost-Europa.