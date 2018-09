CEO: ‘Action blijft winkels openen in België'

De Nederlandse budgetwinkelketen Action heeft vorig jaar een recordomzet neergezet in België. ‘We blijven winkels openen, vooral bij Antwerpen en Brussel’, zegt CEO Sander van der Laan.

Vorig jaar hebben de Belgen voor 580 miljoen euro shampoo, snoep, schoonmaakmiddelen, potten en pannen bij Action gekocht. Dat is 15 procent meer dan in 2016.

De groei is te verklaren doordat Action nog steeds veel nieuwe winkels opent. Vorig jaar deden 17 nieuwe winkels de deuren open in België. In 2018 kwamen er al 13 nieuwe verkooppunten bij. Daar komen er in de komende maanden nog enkele bij.

Toch groeit Action niet alleen door nieuwe winkels te openen, zegt CEO Sander van der Laan. ‘Ook onze oude winkels verkopen jaar na jaar - zelfs kwartaal na kwartaal - meer. Dat is zo in alle landen waarin we actief zijn, en dat al 25 jaar’, zei hij donderdag op RetailDetail Day, een jaarlijkse bijeenkomst van mensen die in de Belgische winkelsector werken.

Action zal winkels blijven openen in ons land. ‘We zijn aan een inhaalbeweging bezig in Wallonië en ook in de buurt van Antwerpen en Brussel zijn er nog groeimogelijkheden.’

Verzadigingspunt

Toch zit het verzadigingspunt er stilaan aan te komen. ‘We gaan geen 300 winkels openen in België, want dan zouden ze elkaar kannibaliseren.’ Action heeft vandaag 162 Belgische winkels, waarin 3.000 mensen werken. ‘Vandaag zijn er in Duitsland en Frankrijk meer groeimogelijkheden dan in België en Nederland.’

Vanuit het niets is de Nederlandse keten sinds 2011 met de steun van eigenaar en investeringsfonds 3i uitgegroeid tot een Europese speler met 3,4 miljard euro omzet en 1.226 winkels in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en sinds vorig jaar ook Polen. Ter vergelijking: in 2014 opende Action zijn 500ste winkel en 2017 sloot het af met 1.095 winkels. ‘Dit jaar willen we afsluiten met 1.325 winkels’, aldus Van der Laan, die eerder CEO was van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn.

'Als een producent meer dan 20 euro vraagt voor een artikel, moet een van onze directieleden toestemming geven om het product in te kopen.' Sander van der Laan CEO Action

‘We groeien omdat we al 25 jaar dezelfde strategie voeren’, zegt Van der Laan. Zijn keten is vooral populair omdat ze dagelijkse spullen aan erg lage prijzen aanbiedt. ‘Onze verkoopprijzen zijn een stuk lager dan bij een ander. Over die lage prijzen blijven wij waken. Als een producent meer dan 20 euro vraagt voor een artikel, moet een van onze directieleden toestemming geven om het product in te kopen. Value retailers (budgetketens, red.) zoals wij zijn steeds populairder geworden. Het gaat om een trend die blijft. Waarom zou je 150 euro geven aan een broek als je die bij Primark ook voor 20 euro kunt kopen?’

Pech!

Action houdt zijn prijzen laag door zijn winkels sober in te richten. ‘We gaan ook niet voor dure panden op toplocaties. En anders dan onze concurrenten spenderen we weinig aan reclame’, zegt Van der Laan. ‘Daarnaast kunnen onze inkopers gewoon hartstikke goed inkopen. Willen we een pen aanbieden voor 49 cent en lukt dat niet? Pech! Volgende week proberen we het gewoon opnieuw.’

De keten krijgt het ook makkelijker door steeds groter te worden. Door schaalvoordelen dalen de kosten. ‘96 procent van ons assortiment is te koop in al onze Europese winkels’, zegt Van der Laan. ‘Er zijn weinig retailers die zo veel standardiseren als ons.’

Action Nederlandse winkelketen die onder andere huishoudproducten, droge voeding en sportartikelen verkoopt. Sinds 2011 in handen van het Britse investeringsfonds 3i Omzet (2017): 4,3 miljard euro Winst: onbekend Winkels: 1.095 Werknemers: 41.000 Omzet in België: 580,7 miljoen euro Bedrijfswinst: 19,2 miljoen euro Nettowinst: 10,8 miljoen euro

Terwijl Action klanten inpalmt, zien andere ketens zwarte sneeuw. Zo heeft het eveneens Nederlandse HEMA het moeilijk. Ook Blokker ziet af. De winkelgroep verkocht zusterketens zoals Bart Smit en sloot ook in België tientallen winkels.

Gek genoeg houdt Action zich amper bezig met die andere belangrijke trend in de winkelsector: digitalisering. De keten weigert een webwinkel op te richten, wegens te duur. ‘Toch wordt digitalisering ook voor ons belangrijker’, zegt Van der Laan. ‘Toen ik hier drie jaar geleden aan de slag ging, werkten er twee of drie mensen op onze digitale afdeling. Nu zitten er zo’n 40 mensen in die unit.’