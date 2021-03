CEO Albert Heijn: 'De kassaloze winkel is minder ver weg dan je denkt'

Tien jaar na de eerste Belgische winkelopening is Albert Heijn 'on track' om 100 supermarkten te openen. De retailer experimenteert met kantoor- en kassaloze winkels. 'Wij zijn het Europese laboratorium van Ahold Delhaize', zegt topvrouw Marit van Egmond.

Als kind wou ze de directeur worden van de Efteling, maar het werd CEO van Albert Heijn. In die hoedanigheid vierde Marit van Egmond (47) woensdag de opening van de 60ste Belgische winkel van de Nederlandse supermarktketen. 'Ik wilde erbij zijn in Merchtem, en zakte daarom voor het eerst sinds de coronacrisis weer af naar België', zegt ze tijdens een tussenstop in het Belgische hoofdkantoor van Albert Heijn in Antwerpen. 'Zo dadelijk bezoek ik onze winkel in Brasschaat. Dat is onze eerste Belgische supermarkt, die we deze week exact tien jaar geleden hebben geopend. Door corona houden we het sober en kunnen we geen groot feest houden, maar ik praat mezelf aan dat het een groot feest is.'

In de voorbije tien jaar zette Albert Heijn zichzelf in Vlaanderen op de kaart als de grote uitdager van de grote supermarktketens, onder meer met gedurfde kortingsacties als 1+2 gratis. De 60 winkels verzamelen vandaag meer dan 3 procent van al het geld dat Belgen in supermarkten uitgeven. Zo is Albert Heijn een kleine, maar groeiende speler.

Franstalig

De supermarktketen wil blijven groeien en is van plan nog minstens 40 Vlaamse winkels te openen om af te klokken op 100 verkooppunten. 'We zijn on track', zegt Van Egmond. Over wanneer ze haar doel wil bereiken, blijft ze vaag. 'Winkels openen is complex, en we willen goede winkels hebben op goede locaties. Maar het hoeft geen tien jaar meer te duren.'

We breiden onze thuisbezorging uit. We mikken op stedelijke gebieden, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat we in minder stedelijke gebieden niet actief worden. Marit van Egmond CEO Albert Heijn

Waarnemers roepen Albert Heijn in het winkelvakblad RetailDetail op om ook in Franstalig België winkels te openen, zoals Kruidvat en Zeeman al met succes deden. 'Dat heb ik gelezen', zegt Van Egmond. 'Zeg nooit nooit, maar voorlopig hebben we werk genoeg in Vlaanderen en Nederland. Daar bouwen we 39 winkels om, die we pas hebben overgenomen van een concurrent.'

Albert Heijn heeft ook de handen vol met zijn Vlaamse e-commerceplannen. Sinds maandag kunnen de inwoners van 33 (deel)gemeenten in en rond Antwerpen voor 5 euro extra online bestelde boodschappen aan huis laten leveren. Volgt de rest van Vlaanderen? En wanneer? Opnieuw laat de CEO niet in haar kaarten kijken. 'We breiden onze bezorging zeker uit. We mikken op stedelijke gebieden, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat we in minder stedelijke gebieden niet actief worden. We gaan naar de streken waar vraag is van de klant.'

23 dienstjaren

Van Egmond doet tijdens het interview geen controversiële uitspraken. Met haar 23 dienstjaren bij Ahold Delhaize spreekt ze op een gelijkaardige manier als andere managers van het bedrijf. 'Ik begon bij Albert Heijn te werken na een stage voor mijn studies levensmiddelentechnologie (bio-ingenieur, red.). Meteen wist ik dat ik liever voor een winkelketen wilde werken dan voor een voedingsbedrijf. In de winkel zie je meteen de dingen die je ontwikkeld hebt. U noemt me een one company woman, maar ik zie dat iets anders. Ahold Delhaize is een groot bedrijf, met verschillende ketens (onder meer Delhaize en Bol.com, red.). Behalve functies bij Albert Heijn (zie inzet) was ik ook CEO van onze drankketen Gall & Gall.'

Onze nieuwe kantoorwinkels passen in een wereld waarin mensen meer thuiswerken. Marit van Egmond CEO Albert Heijn

De passie voor voeding ontwikkelde ze in haar kindertijd. 'Mijn opa was slager en mijn hele jeugd had mijn familie het over voeding. Al droomde ik er als kind inderdaad ook van CEO te worden van de Efteling. Dat is in zekere zin nog altijd mijn kinderdroom, want het is een prachtig pretpark.'

Ook als topvrouw van Albert Heijn bouwt Van Egmond aan dingen die nu nog sprookjesachtig lijken, zoals een winkel zonder kassa's. 'Kassaloze winkels zijn minder ver weg dan u denkt', zegt ze. 'Het hangt ervan af wat je met 'kassaloos' bedoelt. Nu al is het in sommige Nederlandse stadswinkels mogelijk de producten die je wilt kopen te scannen met je smartphone en met je toestel te betalen. Het is perfect denkbaar dat je binnenkort een grote supermarkt binnenloopt, je aanmeldt met je telefoon, scant en betaalt. Zonder een fysieke kassa te passeren.'

Camera's en sensoren

Via experimenten kijkt Albert Heijn nog verder. Net als in de hoogtechnologische supermarkten van Amazon moet het mogelijk worden een winkel binnen te lopen, producten uit het rek te nemen en straffeloos zonder verdere geplogenheden weer buiten te gaan. 'In 2019 openden we een kassaloze testwinkel op ons hoofdkantoor in Nederland. Camera's registreerden wat klanten namen en sensoren monitorden het gewicht van de schappen. Dat model heeft nog verfijning nodig.'

Marit van Egmond 1973: geboren in Etten-Leur in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

1991: studeert levensmiddelentechnologie.

1995: master in management in Londen.

1997: managementtrainee Ahold.

2000: category manager Albert Heijn.

2006: operationeel directeur Albert Heijn.

2008: commercieel directeur Gall & Gall (Ahold).

2011: CEO Gall & Gall.

2014: directeur merchandising en sourcing Albert Heijn.

2018: commercieel directeur Albert Heijn.

2019: CEO Albert Heijn.

De keten voert technologie hoog in het vaandel. 'Albert Heijn lanceerde de streepjescode indertijd als eerste in Nederland. Met digitale vernieuwing willen we blijven vooroplopen', zegt Van Egmond. 'Wij zijn het technologische laboratorium van Ahold Delhaize in Europa. We delen onze knowhow over e-commerce en digitaal betalen met onze collega's van Delhaize en met de Oost-Europese en Amerikaanse ketens van Ahold Delhaize.'

Albert Heijn experimenteert ook met een nieuw concept, dat de keten zelf niet omschrijft als 'winkel' en binnenkort ook naar België komt. Het gaat om kleine eet- en drinkgelegenheden op de werkvloer. Ze kunnen in de plaats komen van de klassieke kantine en zijn alleen toegankelijk voor het personeel. 'In die AH to go-winkels kun je een lunch kopen. Denk aan broodjes, salades en sappen.'

'Ook dat zijn eigenlijk kassaloze winkels', zegt de manager. 'De klanten rekenen zelf af aan een betaalterminal. We rekenen erop dat ze alles eerlijk scannen. Over twee weken opent de eerste Belgische kantoorwinkel bij Selecta, een uitbater van zelfbedieningsrestaurants. Andere bedrijven toonden hun interesse al. In Nederland is er al zo'n AH to go bij DHL. In de Nederlandse steden hebben we zulke winkels ook voor het publiek geopend. Winkelmedewerkers houden toezicht of klanten hun producten netjes scannen. Zulke publieke winkels komen er voorlopig niet in België.'

Het lijkt op het eerste gezicht een vreemd plan: winkels openen in kantoren, die door het coronavirus zo goed als leeg zijn. 'Ik weet het, en ze zullen ook na corona minder bevolkt zijn omdat mensen meer zullen thuiswerken', zegt Van Egmond. 'Maar veel klassieke cateraars houden momenteel de deur dicht. Bedrijven willen de werknemers die wel nog op kantoor zijn iets kunnen aanbieden. Ook voor corona kregen we de vraag van bedrijven of ze onze lunchproducten konden aanbieden.'