CEO Blokker: 'Pas in 2019 weer winst'

'Ons plan is eind 2019 weer winst te maken', zegt CEO Casper Meijer. In 2017 nam het verlies nog toe.

De Nederlandse winkelketen Blokker maakt miljoenenverliezen door de opkomst van e-commerce en goedkope ketens zoals Action en dat zal nog even duren. Pas eind 2019 hoopt de keten weer winst maken, zegt CEO Casper Meijer in een interview met de Nederlandse krant De Telegraaf.

In 2016 maakte Blokker 180 miljoen euro verlies op 2 miljard euro omzet. In 2017 ging het nog slechter, geeft Meijer aan. 'De marge erodeert nog onder druk van de oude winkels.' Concrete cijfers geeft hij niet.

In Nederland is Blokker bezig met de vernieuwing van zijn 400 winkels. Daar investeert de keten 500 miljoen euro in.

België

In België wordt amper nog geïnvesteerd. Nochtans zijn heel wat Belgische winkels sterk verouderd. In de afgelopen twee jaar kondigde Blokker voor België drie grote vernieuwingsplannen aan, maar geen enkel plan werd op grote schaal uitgerold.

Nochtans verkeert Blokker ook in België in zwaar weer. In 2016 was er 29,7 miljoen euro verlies op 111 miljoen euro omzet. In alle stilte sloot de keten 11 Belgische winkels.

Zware herstructurering

Dat was nog maar het begin, want een jaar geleden kondigde Blokker België een zware herstructurering aan. 69 winkels worden gesloten en 302 mensen verliezen hun job.