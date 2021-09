CEO Bol.com zet punt achter carrière

Na 20 jaar zwaait Huub Vermeulen af als CEO van de Nederlandse webwinkel Bol.com. Zijn opvolger staat al klaar: directielid Margaret Versteden-van Duijn.

Huub Vermeulen was al van bij het begin in 1999 betrokken bij Bol.com, de jongste vier jaar stond hij aan het hoofd van het e-commercebedrijf. 'Het besluit om bol.com te verlaten was niet gemakkelijk', zegt hij in een persmededeling.

'Na 20 jaar Bol.com heb ik in deze fase van mijn leven behoefte aan een andere balans tussen werk en privé. Het voelt als het juiste moment om te stoppen bij Bol.com, wetende dat ik een mooi bedrijf en een geweldig team ga achterlaten.'

Bol.com groeide de voorbije jaren als kool: bij Vermeulens aantreden in 2017 haalde het bedrijf een omzet van 1,6 miljard euro. In 2020 was dat 4,3 miljard euro, na een waanzinnig coronajaar met een enorme druk op e-commercediensten. Voor het eerst in zijn bestaan kon het bedrijf de populaire slogan 'vandaag besteld, morgen in huis' niet garanderen. In een interview met De Tijd zei Vermeulen toen dat Bol.com 'zo hard groeide dat het ongemakkelijk werd'.

Nederigheid

Nederigheid typeert de 56-jarige Nederlander. ‘Met mij aan het hoofd verandert niets’, zei hij toen hij de fakkel overnam van de flamboyante Daniel Ropers. Die stond sinds het begin, in 1999, aan het roer. Sinds 2001 was Vermeulen zijn rechterhand.

De volgende die aan het hoofd van de webwinkel komt, is Margaret Versteden-van Duijn. Ze bekleedde al diverse directiefuncties binnen het bedrijf. 'Ik vind het een eer en een geweldige kans om de leiding over te mogen nemen van deze mooie organisatie', zegt Versteden-van Duijn, die opgroeide in Australië en sinds 2000 in Nederland woont.