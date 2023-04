CEO Carrefour: ‘Het is problematisch dat onze hypermarkten de hoogste lonen hebben’

Na de vakbonden en Colruyt pleit ook Carrefour voor de hervorming van de lonen in de winkelsector. De keten heeft een historisch probleem: ze moet de hoogste lonen van de sector betalen. ‘Het status quo is geen optie’, zegt CEO Geoffroy Gersdorff.

Geoffroy Gersdorff (51) stond meteen voor hete vuren toen hij op 1 juli vorig jaar CEO werd van Carrefour België. De winkels kampten maanden met lege rekken en afhakende klanten door lange stakingen in het magazijn. Dat en de torenhoge inflatie maakten het bedrijf verlieslatend. Bovendien stond Carrefour op het punt 89 supermarkten te verliezen aan concurrent Intermarché.

Alsof dat nog niet genoeg was, brak in de Belgische winkelsector het grootste sociaal-economische debat in decennia uit. De ketens en de vakbonden onderhandelen over een mogelijke hervorming van de vijf loonsystemen in de Belgische handel. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar: de vakbonden willen hogere lonen, de supermarkten het omgekeerde.

Bovendien kampt Carrefour al jaren met structurele problemen. De 40 hypermarkten verliezen klanten aan goedkope ketens als Lidl en Albert Heijn, die groeien, en aan webwinkels. De groot uitgevallen supermarkten in de stadsrand van Carrefour zijn goed voor de helft van de omzet van vorig jaar 4,3 miljard euro, maar heel wat van die hypermarkten zijn structureel verlieslatend. In 2018 ging het om bijna de helft. Recentere data wil Carrefour niet geven. Door de problemen moest Carrefour in de voorbije 15 jaar twee grote ontslagrondes doorvoeren. In 2018 schrapte het nog 1.233 jobs.

Kopzorgen genoeg dus voor Gersdorff, maar toch loopt hij er ontspannen bij wanneer hij ons opwacht in de Carrefour Market van Etterbeek. Voor een doordeweekse voormiddag is het er vrij druk, maar met zijn drieledig pak valt de Franstalige Belg meteen op.

‘Dit wordt mijn eerste interview in het Nederlands’, zegt Gersdorff. Hij is de eerste Belg aan het roer sinds 2000, toen het Franse Carrefour de toenmalige GB-winkels overnam. Al zijn hele volwassen leven werkt Gersdorff voor het bedrijf. Hij begon in 1997 aan een managersparcours bij GB en spendeerde ook jaren in het Carrefour-hoofdkantoor in Frankrijk.

De Carrefour Market van het Brusselse Etterbeek is een de 43 Market-winkels die Carrefour zelf uitbaat. De lonen liggen er een stuk hoger dan in de 307 Markets in handen van zelfstandigen en de 313 zelfstandige Express-buurtwinkels. Maar opnieuw de hypermarkten zijn het hoofdprobleem in het lonendebat. De werknemers daar vallen onder het paritair comité 312, met de hoogste lonen van de Belgische winkelsector.

‘De situatie is moeilijk in onze geïntegreerde winkels’, zegt Gersdorff. ‘Het moet absoluut beter. Het is problematisch dat onze hypermarkten in paritair comité 312 zitten. Er moet een oplossing komen, want het status quo is geen optie.’

Is hij van plan de eigen winkels te verkopen aan zelfstandigen, zoals Delhaize momenteel doet? Nee, bezweert Gersdorff. ‘Vandaag heb ik geen plannen om winkels over te hevelen naar zelfstandigen. De combinatie van eigen en zelfstandige winkels is belangrijk. Als keten moet je je metier kennen en je klanten begrijpen. Daarvoor moet je een deel van je winkels zelf uitbaten. In alle landen werkt Carrefour zowel met eigen als zelfstandige winkels.’

Dat Gersdorff zegt ‘vandaag’ geen verzelfstandigingsplannen te hebben, is significant. Want er moeten wel hervormingen komen om de winkels in hun huidige constellatie te laten voortwerken. En snel. 'De winstgevendheid van alle winkels is onze doelstelling. Ik geef het drie maanden, zes maanden of een jaar - we zullen zien - om dat op te lossen’, zegt de manager.

Zijn woorden lijken een niet mis te verstane boodschap. Zal Carrefour, dat 11.244 mensen tewerkstelt, alsnog herstructureren of winkels verzelfstandigen als de hervormingen er niet komen? ‘Ik maak geen plan B als ik een plan A heb’, zegt Gersdorff afgemeten.

Plan A omvat Gersdorffs zopas gelanceerde bedrijfsstrategie. Die draait om kostenbesparingen. Het bedrijf spaart werkuren uit dankzij technieken die discounters als Colruyt, Aldi en Lidl al jaren gebruiken. Zo blijven in de Carrefour-winkels sinds kort heel wat producten op palletten staan. Andere worden niet meer individueel in het rek gelegd, maar zitten met meerdere stuks in dozen. Het personeel hoeft alleen maar de voorflap weg te scheuren.

Daarnaast wil Carrefour zijn schaal inzetten om zijn inkoopkosten te verlagen. In die optiek begon het jaar met een valse noot. Op 1 januari daalde het aantal Carrefour-winkels van 794 naar 705 door de verkoop van de Carrefours van de familie Mestdagh aan Intermarché. Al nuanceert Gersdorff het effect. Carrefour blijft met 17 procent marktaandeel op Colruyt en Delhaize na de grootste keten van het land en het werkt meer samen met de Carrefour-vestigingen in andere landen. ‘Er is geen verschil tussen Frans, Spaans en Belgisch toiletpapier. Dus kopen we dat voor alle Europese winkels in bij één inkoper.'

De centraal ingekochte huismerkproducten krijgen meer ruimte in het schap, en dat moet extra klanten lokken. ‘De huismerken zijn ons antwoord op de inflatie. Ze zijn 30 procent goedkoper dan de nationale merken’, zegt Gersdorff. ‘Ze maken vandaag al meer dan 40 procent van onze omzet uit en in volume zelfs de helft. Dat aandeel neemt toe.’ De keerzijde is dat merkproducten minder ruimte krijgen.

Carrefour België verwijdert in de komende drie jaar 10 procent van de voedingsproducten. Bij niet-voeding zelfs 40 procent. ‘We gaan geen 14 soorten sojasaus meer aanbieden, maar tien’, zegt Gersdorff. ‘Door minder producten aan te bieden, verhogen we opnieuw de efficiëntie in onze winkels.’

Carrefour laat meer producten op palletten staan om werkuren uit te sparen.

Wordt Carrefour dan een soort Lidl? ‘Nee’, lacht Gersdorff. ‘Wij bieden binnenkort nog altijd 16.000 producten aan. Tien keer zoveel als Lidl.’ Carrefour wil het verschil maken met de concurrentie met een groot en betaalbaar aanbod en veel verse producten.

De keten wil bijkomend schaal winnen door nieuwe winkels te openen. ‘Het verlies van de Mestdagh-winkels is een opportuniteit om in Wallonië rendabel te groeien’, zegt Gersdorff. ‘We gaan geen 89 eigen winkels openen, maar mikken op 25 nieuwe Market- en Express-winkels per jaar.’

Voor Carrefour staat veel op het spel. Het ziet hoe Delhaize met zijn verzelfstandigingplan zijn historische loonkostenprobleem definitief achter zich laat en zo een meer te duchten concurrent wordt. Tegelijk groeien andere ketens met veel zelfstandige winkels, zoals Albert Heijn en Intermarché.

Carrefour moet de tendens van vorig jaar, toen het verlies maakte, zien te doorbreken. Dat kwam volgens Gersdorff vooral door de staking in het magazijn. ‘Die leidde tot lege rekken en dat is een groot probleem. Klanten blijven weg en zo beland je voor lange tijd in een neerwaartse spiraal’, zegt Gersdorff. ‘Natuurlijk stond de winst ook onder druk door de concurrentie en de hoge inflatie, maar de lege rekken waren de voornaamste reden.’

Profiteren van Delhaize

Intussen is het probleem van de baan. Carrefour heeft er drie kwartalen van groei opzitten. De kans bestaat dat Carrefour dit jaar weer winst maakt, al durft de CEO er zijn hand nog niet voor in het vuur steken. De gestegen kosten blijven een uitdaging, want door de grote concurrentie kan het zijn prijzen niet zomaar verhogen.

Gersdorff kan hoop puren uit de jongste kwartaalcijfers. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide de omzet met 9,9 procent. Dat komt deels doordat Carrefour profiteert van de stakingen bij Delhaize. Al staart Carrefour zich beter niet blind op dat kortetermijneffect. Als de laatste stakingspiketten opgeruimd zijn en zelfstandigen alle Delhaizes overnemen, begint ook voor Carrefour een nieuw tijdperk.