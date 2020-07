CEO Lembrechts: 'FNG was ook zonder corona in problemen geraakt'

Topmanager Paul Lembrechts probeerde FNG van de ondergang te redden, maar het bedrijf gaat toch ten onder. 'Corona maakte alles erger, al was FNG ook zonder het virus in de problemen beland.'

'Ik heb geen spijt dat ik drie weken geleden ja heb gezegd. Ik heb als interim-CEO geholpen waar ik kon. Het pakt nu helaas zo uit, maar ik heb mezelf niets te verwijten. Ik ben niet verantwoordelijk voor de toestand van FNG in de jongste maanden.'

Paul Lembrechts bekleedde topposities bij onder andere het voedingsbedrijf Mars, de banken Fortis Bank en ABN AMRO en de VRT. Maar een paardenmiddel voor het noodlijdende FNG vond de geschoolde dierenarts niet. Donderdag kondigde hij het faillissement aan. 'Maandag begon het me te dagen dat het niet zou lukken.'

Hoezo?

Paul Lembrechts: 'De banken lieten weten dat ze ons geen uitstel van betaling geven voor de lening van 20 miljoen euro die we vrijdag moesten afbetalen. Bovendien blokkeerden ze de rekeningen van onze vennootschappen. We sleepten nog een kortlopend akkoord uit de brand: dringende betalingen konden we met hun toestemming wel doen. Maar de bedrijfsvoering werd vrijwel onmogelijk en die aflossing van 20 miljoen kwam eraan.'

De banken haakten af omdat er er nog geen geauditeerde cijfers waren over 2019. Paul Lembrechts CEO FNG

Geloofde u dat de redding nog mogelijk was, nadat de banken vorige week hadden aangegeven geen geld meer te geven?

Lembrechts: 'Nadat de banken ons tien dagen geleden hadden laten weten dat er geen extra geld kwam, moesten we op zoek naar andere oplossingen. We vonden kandidaat-overnemers voor enkele kledingmerken, maar zo'n overname zou te lang duren. Investeringsfondsen toonden interesse, maar ook dat zou te veel tijd in beslag nemen.'

'De laatste optie, die heel lang op tafel lag, was het voorstel van een groep Vlaamse en Nederlandse mode-investeerders. Namen kan ik niet noemen. Ze wilden rechtstreeks met de banken afspraken over investeringen en een schuldherschikking maken. Toen deze week duidelijk werd dat de situatie hopeloos werd, probeerden we nog beide samen aan tafel te krijgen, maar uiteindelijk hebben ze nooit tegenover elkaar gezeten. De banken beslisten er niet mee door te gaan.'

We vernemen dat Penninckx meedeed, maar voor veel betrokkenen persona non grata was?

Lembrechts: 'Zoals ik begrepen heb zou hij geen investeerder zijn en ook geen actieve rol spelen.'

Corona maakte alles nog erger, maar ook zonder corona was FNG in de problemen gekomen. Paul Lembrechts CEO FNG

Was er nog iets aan te vangen met FNG? Zeker in de Benelux ging het moeilijk.

Lembrechts: 'Toen ik begon was er een goed businessplan voor de toekomst. Dat bestond uit het sluiten van verlieslatende winkels om de kosten te verlagen en uit een meer digitale strategie. We wilden het model van FNG's Zweedse Ellos webwinkel naar de Benelux brengen: meer e-commerce en ook interieurproducten aanbieden. Het plan schreef voor dat we in 2022 winst zouden maken.'

'Nadat ik aan de slag was gegaan, berekenden we 70 miljoen euro nodig te hebben van de banken en een betalingsuitstel voor de lening van 20 miljoen. Maar de banken haakten af.'

Waarom?

Lembrechts: 'Dat er nog altijd geen geauditeerde cijfers voor 2019 waren, speelde mee. En dat er onvoldoende duidelijkheid was over de complexe internationale constructies ook, denk ik.'

Zal de onderste steen van die schimmige en mogelijk illegale financiële constructies boven komen?

Lembrechts: 'Ik hoop het, maar ik kan daar geen garanties over geven. De FSMA (de beurswaakhond, red.), een team consultants en het parket onderzoeken de zaak.'

Voor die constructies wordt gewezen naar de drie oprichters van FNG.

Lembrechts: 'Iedereen moet in de spiegel kijken en met zichzelf in het reine komen.'

Hoe is FNG überhaupt in deze situatie beland?

Lembrechts: 'Ik zie drie redenen. Het bedrijf had de laatste jaren een ongebreidelde groeiambitie. Het deed overnames die het niet met eigen opbrengsten kon betalen, maar alleen met schulden. Die stapelden zich op.'

'Het bedrijf integreerde zijn overnames ook te weinig. Een voorbeeld: nog altijd zijn er drie magazijnen en twee hoofdkantoren in de Benelux. De derde reden zijn die complexe transacties waarvan bewijsstukken ontbreken of die economisch niet onderbouwd waren.'

'Corona maakte alles nog erger. Maar ook zonder corona was FNG in de problemen gekomen.'

Een curator zal nu een overnemer zoeken voor het bedrijf of delen ervan. Is de kans op slagen groot?

Lembrechts: 'Voor de Nederlandse ketens dienden zich de afgelopen weken kandidaat-overnemers aan, lokale retailondernemers en fondsen. Ook voor de Belgische activiteiten - CKS en Brantano - is interesse. Ze hebben voldoende waarde, al moet er natuurlijk een herstructurering komen. Er zijn te veel Brantano's. Maar het is de curator die beslist hoe het voortgaat met het bedrijf.'

Blijft u CEO?

Lembrechts: 'Ook dat is aan de curator. Wil hij de winkel openhouden of voorlopig sluiten? In elk geval zie ik op de lange termijn geen rol voor mij bij FNG in de Benelux.'

En bij het overlevende FNG NV, de moeder van Ellos?