CEO McDonald's ontslagen na relatie met collega

Onder leiding van CEO Steve Easterbrook is het aandeel van McDonald's sinds 2015 verdubbeld.

Volgens hamburgerketen McDonald's heeft Steve Easterbrook met de relatie 'een zwak beoordelingsvermogen getoond'. Chris Kempczinski, de baas van de Amerikaanse activiteiten, volgt Easterbrook op.

Easterbrook is een 52-jarige Brit die gescheiden is. 'Ik heb een relatie aangegaan met een collega. Dit was een fout. Ik ben akkoord met de raad van bestuur dat het tijd is voor mij om op te stappen. Verder hoop ik dat u mijn privacy respecteert', zei Easterbrook in een mail naar collega's. Hij werd vrijdagavond door bestuurders aan de deur gezet, het nieuws werd afgelopen nacht bekend. Volgens het bedrijfsbeleid mag een CEO met geen enkel personeelslid een relatie aangaan.

Later vandaag maakt McDonald's bekend welke opstapregeling Easterbrook ontvangt. Easterbrook genoot een jaarloon tussen 15 en 20 miljoen dollar. Door de schending van de regels, zal Easterbrook allicht minder ontvangen dan normaal. De man die ook bestuurder is bij Wal-Mart, bezit voor 31 miljoen dollar opties en aandelen in McDonald's.

Easterbrook was de beste CEO in de restaurantbusiness. Michael Halen Sectoranalist Bloomberg Intelligence

Easterbrook stond sinds maart 2015 aan het hoofd van de restaurantketen. Het aandeel is onder zijn leiding verdubbeld. Ondanks de trend naar gezonder eten, slaagde Easterbrook erin nieuwe groeimotoren te vinden. Hij zorgde voor een opwaardering van het menu en liet een ontbijt toe gedurende de hele dag. Easterbrook maakte betalingen zo gemakkelijk mogelijk via een smartphone-app en werkte aan leveringen aan huis of op het werk (onder meer via een deal met UberEats).