CEO Mega World heeft 'herstelplan zonder ontslagen'

Rudy Claes, de CEO van Mega World, zegt een herstelplan te hebben voor de zwalpende winkelketen. Het personeel zou geen impact ondervinden en er zouden geen winkels sluiten.

Mega World, de opvolger van de Belgische tak van de winkelketen Blokker, vroeg een kleine twee weken terug de WCO-procedure aan die de groep bescherming biedt tegen haar schuldeisers. De ondernemingsrechtbank van Mechelen beslist nu maandag of ze die bescherming toekent. Bij Mega World werken 670 mensen.

Tijdens een ondernemingsraad legde CEO Rudy Claes vrijdag een herstelplan voor dat focust op de kostencontrole. Winkelsluitingen of ontslagen zijn niet aan de orde. 'We hebben alle filialen nodig', zegt Claes. Wel wordt gekeken naar de prijszetting, het productgamma en de huurprijzen van de winkelpanden. Van het personeel wordt geen inspanning gevraagd, luidt het.

Klacht bij parket

Mega World is in handen van de Nederlandse zakenman Dirk Bron, die in februari de 123 Belgische Blokker-winkels overnam. Door de coronacrisis kwam de keten in financiële problemen. Bovendien vermoedt de christelijke vakbond ACV Puls dat Bron, die ook in Nederland van fraude verdacht wordt, gesjoemeld heeft. De vakbond diende deze week een dossier in bij het parket van Antwerpen en stelt zich vragen bij geld dat Mega World de voorbije weken overmaakte aan schimmige bedrijven in Monaco.

Een echt businessplan is niet gegeven. We zullen zien. Marc Jacobs Christelijke vakbond ACV

Claes benadrukt dat niets mis is met die geldtransfers. 'De betalingen aan een leverancier in Monaco zijn volkomen legaal in een gewone handelsrelatie. Tegenover de betalingen staan reële leveringen, bestelbons en facturen. De bevoegde autoriteiten mogen dat nakijken.'

Ondertussen procedeert Mega World tegen de vorige eigenaar van de keten. 'Er zijn zaken niet gemeld bij de verkoop', zegt Claes.

Voordeel van de twijfel

Het belangrijkste is dat er min of meer duidelijkheid is over de lonen, zegt vakbondsman Marc Jacobs van de christelijke bond ACV. 'Aan het sociaal secretariaat is de opdracht gegeven om die uit te betalen.' De bonden hadden het personeel deze maand opgeroepen de cashinkomsten in de winkels niet door te storten naar de werkgever.