CEO Ragoucy mag Balta verder uitschudden

De tapijtgroep Balta heeft Cyrille Ragoucy benoemd tot CEO. Hij krijgt de ondankbare taak om het met schuld overladen bedrijf terug op koers te brengen.

De raad van bestuur van de West-Vlaamse tapijtgroep Balta heeft de Fransman Cyrille Ragoucy aangeduid als CEO. Ragoucy werd vorig jaar tot CEO ad interim gebombardeerd toen Tom Debusschere na de zoveelste winstwaarschuwing de laan werd uitgestuurd.

Debusschere had in overleg met de controle-eigenaar Lone Star een ambitieus plan opgesteld - 'Balta moet in Europa een actieve rol spelen in de consolidatie van de sector' - maar zijn kip braadde niet. Balta haalde vorig jaar nipt zijn prognoses maar de brutobedrijfswinst (ebitda) lag wel 14 procent lager dan het jaar voordien. De omzet daalde en de nettoschuld steeg tot 262 miljoen euro of 3,6 keer de ebitda. Dat deed de raad van bestuur beslissen om geen dividend uit te keren. 2019 wordt niet beter.

Balta ging op zoek naar een opvolger voor Debusschere, maar vond die niet. Ragoucy, die eerder CEO was van het bouwmaterialenbedrijf Lafarge Tarmac, werd dan maar in zijn functie bestendigd. 'Er passeerden verschillende valabele kandidaten', legt woordvoerder Geert Vanden Bossche uit. 'Maar op een bepaald moment beseften we - noem het voortschrijdend inzicht - dat we met Ragoucy de beste man aan boord hadden. Hij heeft het transformatieplan Next opgestart en is volgens ons het best geplaatst om het uit te voeren. Dat geeft ons ook een snellere doorstart, want met een nieuwe externe CEO die zich moet inwerken duurt dat altijd iets langer.'

Lees: de transformatie moet snel gaan. Ragoucy combineert tot nader order zijn functie als CEO met het voorzitterschap van de raad van bestuur.

Next-plan

Schermvullende weergave Cyrille Ragoucy wordt naast voorzitter nu ook CEO van Balta. ©Balta

Ragoucy ging de afgelopen zeven maanden met de kam door het bedrijf en stelde een driejarenplan op om de winstgevendheid van Balta te verhogen. Details wil Balta niet kwijt - 'we houden onze targets intern' - behalve dat er een waslijst aan besparings- en efficiëntiemaatregelen is uitgewerkt om de productiviteit van de groep te verhogen. Dit op alle vlakken: productie, financieel, verkoop en marketing. Er zal ook worden geïnvesteerd. Het ultieme doel is om 'het maximale potentieel uit de groep halen en de schuldgraad verlagen', zegt Vanden Bossche. 'De uitrol is gestart.'

Een verkoop van divisies of een verkoop van het bedrijf maken geen deel uit van dat plan, benadrukt Vanden Bossche. 'Daar zijn we niet mee bezig. Een verkoop is trouwens een materie voor de meerderheidsaandeelhouder Lone Star.'

Bekaert-scenario

'Ragoucy moet bij Balta doen wat Taylor nu bij Bekaert doet', zegt een tapijtenexpert die anoniem wil blijven. 'Kosten besparen en, indien nodig, herstructureren'.

Door de toenemende aversie voor vasttapijt in het Verenigd Koninkrijk blijft Balta worstelen met zijn kamerbreed tapijt. De divisie is goed voor een derde van de omzet, maar genereert amper 15 procent van de ebitda. Dat is een groot probleem voor de vasttapijtfabriek in Sint-Baafs-Vijve, want de achteruitgang ervan is structureel. Ook de productie van losse tapijten of karpetten - die nog voor een deel in Avelgem worden gemaakt - kan goedkoper in Turkije waar Balta al produceert, is in de sector te horen.

In de wandelgangen wordt gevreesd dat Ragoucy bij de bekendmaking van de eerstekwartaalcijfers - normaal de beste van het jaar - een herstructureringsplan bekendmaakt. Bij die herstructurering kunnen mogelijk jobs verdwijnen. De directie ontkent dat formeel. 'Er zijn geen herstructureringen gepland. We focussen op meer efficiëntie en automatisering. Misschien zullen er verplaatsingen zijn van werknemers, maar meer niet. We hebben alle mensen nodig om onze tientallen vacatures op te vullen', zegt Vanden Bossche. In ons land werken 2.800 mensen bij Balta.

Verkoop

De verkoop van minder rendabele divisies of een verkoop van het bedrijf is volgens insiders niet aan de orde omdat niemand geïnteresseerd zal zijn. 'Het is momenteel onverkoopbaar. De schuldgraad is hoog, de markt is moeilijk en bovendien komt de brexit eraan. Te veel onduidelijkheden'. Balta haalt nu net geen 20 procent van zijn omzet in het VK.

Volgens analisten zijn er wel degelijk mogelijkheden om het bedrijf opnieuw op koers te brengen zonder drastische maatregelen. 'Je kan anders gaan werken of de productie bundelen op minder vestigingen. Als men de goede resultaten van het Amerikaanse Bentley Mills, dat actief is tapijttegels, kan bestendigen, en de terugval in de andere divisies kan stelpen, raak je al een heel eind verder.'

Balta zette eind 2017 de productie van kamerbreed tapijt in Oudenaarde stop. De 197 werknemers konden aan de slag in de vijf andere Belgische productievestigingen.

Pijnpunten

Op langere termijn heeft Balta nog werk aan de winkel. Het zit al heel lang in een sector die het niet goed doet: soft flooring. In tegenstelling tot veel concurrenten - met de Amerikaanse mastodont Mohawk op kop - heeft Balta altijd verzuimd in te zetten op harde vloerbekleding als vinyl of laminaat. Ex-topman Debusschere - die wel de pluim op zijn hoed mag steken voor de overname van de sterkhouder Bentley Mills - hield altijd vol dat er voldoende groei zat in tapijten.

De concurrenten hebben al lang de omslag gemaakt. Het Amerikaanse Mohawk is met de vloerbedrijven IVC en Unilin sterk actief in België, de Britse tapijtgroep Victoria is actief in kunstgras en tegels en het Franse Tarkett en het Amerikaanse Shaw hebben een uitgebreid gamma aan vloerbekleding. Gaat het niet goed in tapijt, dan verkopen ze vinyl of houten vloeren.