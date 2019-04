CEO stapt onverwacht op bij Lidl

Het is al de tweede topman van Schwarz die de Duitse retailreus in korte tijd verlaat.

Een precieze reden voor het vertrek geeft Schwarz niet. Het persbericht citeert Hojer die het heeft over een moeilijke beslissing en eraan toevoegt dat het tijd is om zijn 'familiale en professionele toekomst anders in te vullen'.

Het valt op dat Patrick Kaudewitz, de topman van Kaufland, nog maar twee weken geleden vertrok om 'persoonlijke redenen'. Duitse media zoals de Frankfurter Allgemeine Zeitung sluiten niet uit dat er een verband is. Ze wijzen op het feit dat Klaus Gehrig, die de groep Schwarz aanstuurt, de leiding van het concern aan het omgooien is en daardoor mee aan de basis ligt van de exits.

Hojer was nog maar twee jaar in functie. Hij wordt ad interim opgevolgd door de Italiaan Ignazio Paterno die al sinds 2004 aan de slag is voor de groep Schwarz. Die is met ruim 400.000 werknemers en een omzet van 97 miljard euro een van de grootste retailers ter wereld.