Calvin Klein stopt met luxemerk van Raf Simons

Het merk en bijbehorende retailconcept werd ontwikkeld door de Vlaamse ontwerper Raf Simons, en was gericht op fashionista’s met een ruim budget. Het Amerikaanse modehuis probeerde zich ermee op de kaart te zetten in een hoger marktsegment dan het met de klassieke Calvin Klein-collecties kon bereiken.

Simons werd in augustus 2016 door Calvin Klein ingehuurd om het merk, dat in 1968 ontstond, een opfrissing te geven. Simons was enkele maanden eerder opgestapt bij het Franse modehuis Dior.