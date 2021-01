Canadese nachtbraker wil Carrefour overnemen

Alain Bouchard begon in de jaren 60 als tiener te werken in een gemakswinkel. Nu wil hij Carrefour overnemen.

De Canadese tankstationwinkeluitbater Couche-Tard wil de Franse supermarktgroep Carrefour voor dik 16 miljard euro overnemen. Waarnemers zijn sceptisch. 'Er zijn amper mogelijkheden om te besparen.'

In 1980 opende de Canadese ondernemer Alain Bouchard zijn eerste gemakswinkel in Laval, vlak bij Quebec. Veertig jaar later hebben hij en zijn bedrijf Alimentation Couche-Tard - Frans voor nachtbraker - meer dan 14.000 winkels in Noord-Amerika, Azië en Europa. Daar komen binnenkort misschien 12.000 Europese, Zuid-Amerikaanse en Arabische Carrefour-winkels bij.

Bouchard wil Carrefour overnemen. Couche-Tard biedt 20 euro per aandeel, of zo'n 16,4 miljard euro voor het hele bedrijf. Dat is 29 procent meer dan de beurswaarde van het bedrijf dinsdagavond. Als de deal doorgaat, denkt het bedrijf de Carrefour-aandeelhouders 'hoofdzakelijk' in cash te betalen.

De Carrefour-directie zegt niet bij voorbaat 'neen' en onderhandelt met Couche-Tard, dat met omgerekend 48 miljard euro omzet het op twee na grootste bedrijf van Canada is. Bouchard moet de voornaamste eigenaars van het beursgenoteerde Carrefour zien te overtuigen. Onder hen bevinden zich enkele grote namen. De familie Moulin controleert ook de warenhuizen van Galerie Lafayette. Bernard Arnault is de rijkste man van Frankrijk, dankzij zijn luxe-imperium LVMH.

Waarnemers stellen zich vragen bij de demarche van de Canadezen, want Carrefour en het kleinere Couche-Tard zijn erg verschillende bedrijven. Ook de Belg Geert Verellen vraagt zich af welke meerwaarde Couche-Tard kan genereren door Carrefour over te nemen. Verellen werd in 2016 financieel directeur van de Canadese tak van de supermarktreus Walmart, na een carrière als manager bij Delhaize. Sinds een jaar is hij financieel topman van het Canadese voedingsbedrijf Maple Leaf Foods.

'Toen ik bij Walmart werkte, keken we amper naar Couche-Tard, want het was niet echt een concurrent voor ons', zegt hij. 'De winkels van Couche-Tard lijken in de verste verte niet op klassieke supermarkten, zoals die van Carrefour.'

Bus melk

De Canadezen baten 'convenience stores' uit. Buiten Canada hebben ze de naam Circle K. De meeste hebben ook een tankstation. 72 procent van zijn omzet boekt het bedrijf met de verkoop van brandstoffen. 'De verkooppunten liggen buiten de grote stadscentra en zijn nog het best te vergelijken met de Shop&Go-winkels die Delhaize in België heeft bij enkele tankstations', zegt Verellen. 'Je koopt er iets om te eten als je gaat tanken, of wanneer je om 23 uur nog een doos melk nodig hebt.' Couche-Tard is in de VS - waar het 70 procent van zijn omzet boekt - de grote concurrent van het bekendere 7-Eleven.

Ook geografisch is het verschil tussen Carrefour en Couche-Tard groot. 'De Canadezen zitten in Noord-Amerika en Noord-Europa. Carrefour zit in Zuid-Amerika en Zuid-Europa. Alleen in Azië hebben beide wat overlap. Je zou kunnen zeggen dat ze complementair zijn, maar ik vraag me af welke synergieën Couche-Tard wil boeken met Carrefour.'

Brandstof

33 Overnames In de voorbije tien jaar deed oprichter Alain Bouchard met zijn bedrijf liefst 33 overnames.

Ook andere waarnemers hebben vragen. 'Er zijn geen grote synergieën mogelijk bij de inkoop en bij de logistiek', zegt Yves Marin van de consultant Bartle aan het Franse persbureau AFP. 'Misschien kunnen ze wel besparen door samen brandstoffen in te kopen.' Ook Carrefour heeft tankstations, vooral in Frankrijk.

Dat er geografisch weinig overlap is, kunnen beide partijen in hun voordeel uitspelen. Overnames lopen vaak mis door politieke weerstand als een nationaal icoon in handen dreigt te komen van een buitenlandse speler. Omdat beslissingsmacht verdwijnt, maar ook uit vrees voor jobverlies. 'Als er een overname komt, is de kans klein dat er in Frankrijk jobs verdwijnen', zegt Marin. 'Ook de concurrentiewaakhond zal geen stokken in de wielen steken.'

SWAT-team

Carrefour krijgt een doorgewinterde winkelondernemer tegenover zich aan de onderhandelingstafel. In de voorbije tien jaar deed Bouchard liefst 33 overnames met zijn bedrijf volgens het magazine Fortune. Toch is de schuldenlast maar 1,5 keer groter dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Vaak gaat het om kleinere inlijvingen. Het zijn er zoveel dat Bouchard amper nog een beroep doet op externe zakenbankiers, maar wel op het 'SWAT-team' voor overnames dat hij door de jaren heen samenstelde. Het handelt semi-autonoom overnames af. Al voegt Bouchard zich hoogstpersoonlijk bij het team als het gaat om grote overnames.

Als iemand de sector van de tankstationwinkels kent, is hij het. Hij begon zijn carrière in de jaren 1960, toen hij een studentenjob deed bij zo'n 'c-store'. In 1980 startte hij zijn eigen winkel. Vijf jaar later nam hij elf concurrerende winkels over. Sindsdien rijgt hij de overnames aan elkaar. Sinds 2000 prijkt het logo van Circle K op winkels en tankstations in de VS. In 2012 volgde Europa: Scandinavië, de Baltische staten, Polen, Rusland en Ierland. Twee maanden geleden betrad Bouchard Azië, door een overname in Hongkong en Macau.

Verdubbelen

Zijn overnameambities combineert Bouchard met financiële discipline. De lage schuldgraad is daar een uiting van. Bouchard is altijd op zijn hoede om te veel te betalen. Vorig jaar kreeg hij de kans de qua marktaandeel dubbel zo grote rivaal 7-Eleven bij te benen met de overname van het Amerikaanse Speedway, maar hij trok zich terug toen 7-Eleven miljoenen meer bood dan hij. 'We doen overnames, maar tegen een goede prijs', zei hij aan de Canadese krant La Presse.