Canadezen redden beroemde Britse muziekketen HMV

Maar de bekende winkel van HMV in Oxford Street in Londen moet de deuren sluiten, net als ruim 20 andere vestigingen.

De bekende Britse muziekketen HMV (His Master's Voice), die eind december voor de tweede keer in zes jaar kapseisde, wordt overgenomen door de Canadese maatschappij Sunrise. Die zal ook een meerderheid van de winkels overnemen, zo heeft de bewindvoerder dinsdag aangekondigd. Maar het doek valt wel voor de meest iconische HMV-winkel, in Oxford Street in Londen. Die winkel ligt niet ver van waar HMV in 1921 ontstond en was bij de opening in 1986 de grootste platenzaak ter wereld.

HMV was eind vorig jaar opnieuw verplicht de handdoek in de ring te gooien en, onder toezicht van een bewindvoerder, een koper te zoeken. De keten kampte met aanhoudende financiƫle problemen, omdat steeds meer mensen hun muziek digitaal kopen, in plaats van op cd of dvd.

Banenverlies

De redding komt uit Canada. Sunrise, dat muziekwinkels heeft in Canada en sinds enkele jaren in handen is van zakenman Doug Putman, neemt HMV over voor een niet gepreciseerd bedrag. De overnemer is van plan 100 winkels te behouden, goed voor 1.487 banen. Maar 27 winkels zullen de deuren sluiten en 455 mensen verliezen hun job.

Putman, die in 2017 de Canadese tak van HMV kocht, liet verstaan dat hij het accent wil leggen op de verkoop van vinylplaten. 'De mensen houden ervan naar een winkel te gaan, een ervaring te beleven en te praten met iemand die houdt van muziek, video en entertainment', zei hij op de Britse omroep BBC. 'Er zijn zoveel zaken die je in een winkel krijgt die je online niet kan hebben.' Maar critici zeggen dat alleen vinyl niet zal volstaan om te overleven.

Free Record Shop

HMV, met het bekende logo van een hond die naar een grammofoon luistert, had in 2013 al een bijna-doodervaring. Het werd toen gekocht door het investeringsfonds Hilco, dat gespecialiseerd is in de herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden. Hilco kocht bij ons het zieltogende Free Record Shop maar kon het niet redden.