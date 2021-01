Canadezen willen Carrefour overnemen

Het Canadese Alimentation Couche-Tard heeft de Franse supermarktketen Carrefour benaderd met het oog op een overname.

De twee bedrijven melden in een persbericht dat ze verkennende gesprekken voeren. De gesprekken zijn vriendschappelijk van aard. De Canadezen hebben dus niet de bedoeling een vijandig overnamebod te lanceren, maar willen tot een akkoord komen met de directie en het bestuur van Carrefour.

De Franse supermarktketen is op de beurs van Parijs 12,6 miljard euro waard. Het heeft moeilijke jaren achter de rug, onder meer door de oprukkende concurrentie. Resultaat is dat de aandelenkoers in vijf jaar tijd gehalveerd is.

Couche-Tard, met hoofdkwartier in Quebec, is een pak groter en heeft een beurswaarde van omgerekend 30 miljard euro.

Couche-Tard ging in de jaren tachtig van start met één winkel in de buitenwijken van Montreal en is uitgegroeid tot een grote speler dankzij overnames van kleinere sectorgenoten. Het verhaal begon in Canada maar het bedrijf zette sinds de eeuwwissel de stap naar de VS en Europa. Vorig jaar poogde het ook Caltex in Australië in te lijven via een miljardenbod maar liet die plannen door de pandemie uiteindelijk varen.

Couche-Tard legde tot op heden voornamelijk de focus op buurtwinkels die verbonden zijn met een bezinestation. In Scandinavië kocht het bijvoorbeeld Statoil Fuel & Retail. Vorig jaar greep het dan weer naast de overname van het Amerikaanse Speedway dat voor meer dan 20 miljard dollar werd verkocht.