'Canadezen willen Galeria Inno deels verkopen'

Het nieuws staat in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal en in het Duitse magazine Wirtschaftswoche, die zich baseren op bronnen bij beide bedrijven. HBC wil niet reageren. Ook Galeria Inno reageert vooralsnog niet op het nieuws.

Signa is volgens de kranten bereid om 1,1 miljard euro te betalen voor 50 procent van de joint venture. Het bedrijf neemt ook 750 miljoen euro schulden over.

E-commerce

HBC is nog maar drie jaar actief in Europa. In 2015 nam het Canadese bedrijf Kaufhof en Inno over van het Duitse Metro, dat ook bekend is van de Makro-supermarkten. HBC won destijds een biedingsstrijd met Signa.