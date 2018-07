Carrefour België boekt minder omzet in eerste jaarhelft

Supermarktketen Carrefour heeft in de eerste zes maanden twee procent minder omzet gerealiseerd in ons land, tot 2,08 miljard euro. Het bedrijf verwijst naar 'operationele moeilijkheden', wellicht een gevolg van het protest tegen de herstructurering in ons land.

Op groepsniveau zijn volgens de nieuwe topman Alexandre Bompard de eerste effecten van de nieuwe strategie merkbaar.

De groepsomzet klokte af op 41,4 miljard euro, 0,7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg op zijn beurt met 6 procent tot 597 miljoen euro. Dat is meer dan de 530 miljoen euro waar analisten vanuit gingen.

Carrefour wil in ons land 950 banen schrappen op de hoofdzetel en in een aantal winkels. Die operatie zou in de eerste helft van volgend jaar rond moeten zijn. De ombouw van vijf Belgische hypermarkten naar supermarkten zou tegen eind dit jaar moeten rond zijn.