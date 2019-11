Carrefour België verlaagt de prijzen van 1.000 producten

Supermarktketen Carrefour maakt tot eind dit jaar 1.000 producten goedkoper. De keten kampt al jaren met een dalende verkoop. Door de actie wordt de concurrentie in het Belgische supermarktenlandschap opnieuw groter.

De Franse supermarktketen Carrefour kondigt een prijsverlaging aan voor zijn Belgische supermarkten. Duizend producten worden goedkoper. Van sommige verlaagt de prijs 25 procent. Een doorsnee Carrefour-supermarkt biedt circa 20.000 producten aan.

De actie loopt zeker tot 31 december. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Siryn Stambouli Woordvoerder Carrefour

Het gaat niet om een permanente prijsverlaging. 'De actie loopt zeker tot 31 december. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk', zegt woordvoerder Siryn Stambouli.

De actie geldt voor zowel om merkproducten als producten van het Carrefour-huismerk. 'Van kruidenierswaren tot diepvriesproducten, vers voedsel, vleeswaren, kaas, dranken, parfums en schoonmaakproducten, alle categorieën zijn vertegenwoordigd in de prijsverlagingen.'

Minder populair

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Carrefour de prijzen verlaagt. 'We hebben sinds januari al 500 producten goedkoper gemaak', zegt Stambouli. 'Dat hadden we nog niet aangekondigd. In totaal zullen er binnenkort dus iets meer dan 1.000 producten goedkoper worden.' Carrefour voert de prijsverlaging naar eigen zeggen door omdat het 'naast kwaliteit ook prijzen belangrijk vindt'.

-2,8% Dalende omzet In de zomer daalde de verkoop van Carrefour België 2,8 procent.

De keten wordt al jaren steeds minder populair bij de Belgen. Vorig jaar daalde de verkoop met 1,7 procent naar 4,3 miljard euro.

Ook deze zomer daalde de verkoop weer. De omzet lag in het derde kwartaal 2,8 procent lager dan een jaar eerder.

Dat is een daling op vergelijkbare basis. De grote herstructurering van vorig jaar is dus weggefilterd.

Afsnoepen

De keten heeft het moeilijk omdat vooral zijn grote winkels door de opkomst van e-commerce en de stijgende concurrentie van goedkope ketens en buurtwinkels onder druk staan. De helft van de hypermarkten maakt verlies.

Schermvullende weergave Alle supermarktketens zagen hun winst in de afgelopen vijf jaar dalen. ©Mediafin

Door de prijsverlaging stijgt de concurrentie in de Belgische supermarktsector. Al jaren dalen de winstmarges door het groeiende aantal supermarkten en de kortingsacties waarmee ketens elkaars klanten proberen weg te snoepen.

Vorige week deed met het Nederlandse Jumbo een nieuwe supermarktketen zijn intrede op de Belgische markt. Als de keten in zijn opzet slaagt, zijn er over vijf jaar honderd Jumbo's in Vlaanderen.