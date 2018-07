Carrefour betaalt extra voor ontslagen werknemers die knelpuntberoep aanleren

Supermarktgroep Carrefour gaat tot 500 euro extra betalen voor werknemers die na hun vertrek onder het SWT-stelsel - het hervormde brugpensioen - een opleiding voor een knelpuntberoep volgen.

Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) maandag verklaard. Hij moet binnenkort beslissen of hij het licht op groen zet voor het herstructureringsplan dat de Franse supermarktgroep Carrefour in ons land wil doorvoeren. In het kader van dat plan zouden zowat 600 werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) stappen.

Carrefour voorziet 2.500 euro per werknemer voor outplacement in dat plan. Nu is er ook sprake van een extra premie van maximaal 500 euro per werknemer indien die een opleiding volgt voor een knelpuntberoep. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan de wens van Peeters, die wilde dat de directie nog 'iets extra' zou doen rond activering.

Het is nu afwachten of dat volstaat om het herstructureringsplan definitief goedgekeurd te krijgen. Het is aan Peeters om die goedkeuring te geven, waarbij hij onder meer advies moet krijgen van de verschillende deelregeringen. Wallonië en Brussel gaven al hun fiat, maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) deed dat niet. 'Mensen met SWT zijn ettelijk niet verplicht om zelf actief naar werk te zoeken. Op een moment van krapte op de arbeidsmarkt is dat een totaal verkeerd signaal', stelde Muyters.