Carrefour en Ahold Delhaize vechten supermarktrobbertje uit in Lokeren

In het Oost-Vlaamse Lokeren is een conflict uitgebroken tussen de supermarktketens Carrefour en Ahold Delhaize. Carrefour is een rechtszaak gestart omdat Ahold Delhaize zich schuldig zou maken aan concurrentievervalsing.

Carrefour besloot daarom in 2017 een Albert Heijn-winkel in Lokeren over te nemen. Maar nog geen jaar later, in augustus, bleek dat Albert Heijn een nieuwe vestiging zou openen op nog geen 200 meter van zijn vroegere filiaal.