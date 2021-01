Carrefour en Couche-Tard bekijken partnerschap

Het Canadese bedrijf Couche-Tard stopt zijn poging de Franse supermarktgroep Carrefour over te nemen. Ze praten wel nog over een mogelijke samenwerking.

Couche-Tard, een Canadese uitbater van tankstations en gemakswinkels, heeft de gesprekken over een overname van de Franse supermarktgroep Carrefour stopgezet na het veto van de Franse regering. De twee blijven wel in contact staan: ze bestuderen nu de mogelijkheden voor operationele partnerschappen, klinkt het zaterdag in een gezamenlijk persbericht.

Zo zouden ze kunnen samenwerken rond brandstofdistributie, het aankopen van producten, eigen merken, innovatie en klantenervaring of nog de optimalisering van de productdistributie op plaatsen waar hun netwerken elkaar overlappen.

Veto

De beslissing om de onderhandelingen tussen beide groepen stop te zetten, werd genomen nadat de oprichter van Couche-Tard, Alain Bouchard, naar Parijs was afgereisd om de Franse regering enkele garanties te bieden. Zo engageerde de voedingsgigant uit de Franstalige Canadese provincie Quebec zich onder andere om miljarden euro in Carrefour te investeren en gedurende twee jaar geen banen te schrappen. Tevergeefs. Franse minister van Economische Zaken Bruno Le Maire stelde vrijdag een veto omdat de Franse voedselveiligheid zo in gevaar zou komen.