Carrefour gaat samenwerken met Brits Tesco

De Franse supermarktgroep Carrefour sluit opnieuw een samenwerking in de hoop zijn kosten naar omlaag te krijgen.

De samenwerking is een nieuw initiatief van Alexandre Bompard, de Fransman die vorig jaar in de cockpit kroop van Carrefour. Het bedrijf, dat na het Amerikaanse Walmart de grootste supermarktuitbater ter wereld is, kampt al jaren met slabakkende omzet- en winstgroei.