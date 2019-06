Carrefour gooit de handdoek in de ring in China

Carrefour is de nummer één in Europa, maar in China slaagt de Franse groep er onvoldoende in om op te boksen tegen lokale spelers. Carrefour besliste zondag om zijn Chinese divisie te verkopen aan Suning.com voor 620 miljoen euro in contanten.

De deal waardeert de 210 hypermarkten en 24 buurtsupers in China op 1,4 miljard euro, inclusief schulden. Carrefour behoudt nog een minderheidsbelang van 20 procent zal aanhouden in Carrefour China en mag twee van de zeven bestuurszitje invullen.

Suning

Carrefour is duidelijk een maatje te klein voor de Chinese markt. Suning.com heeft 8.881 winkels in meer dan 700 Chinese steden en specialiseerde zich vooral in de verkoop van elektrotoestellen, van airco's tot televisies. In ons land raakte het bedrijf bekend vanwege zijn interesse in voetbalclubs OH Leuven en Moeskroen, maar tot een deal kwam het niet.