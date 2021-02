Carrefour groeide vorig jaar fors in België

Dankzij het coronavirus steeg de omzet van de Franse supermarktgroep Carrefour vorig jaar in België met 8,3 procent.

In totaal spendeerden de Belgen 4,5 miljard euro in de hypermarkten, supermarkten en buurtwinkels van het Franse beursgenoteerde bedrijf. In de laatste drie maanden van het jaar vertraagde de groei. De omzet steeg toen met 5,7 procent naar 1,2 miljard euro omzet.

Carrefour pikte klanten van de concurrentie. Het marktaandeel steeg met 0,4 procentpunten naar 18,2 procent.

De winst van Carrefour België is licht gestegen, laat een woordvoerder weten. 'Maar erg beperkt. Onze winstmarge is stabiel. We hebben ons personeel een bonus betaald en hadden extra kosten door corona.' De kosten stijgen onder andere omdat de supermarkten extra moeten schoonmaken en bewakers aan de deur moeten zetten. Die moeten erover waken dat niet te veel mensen in de winkels rondlopen.

De voorbije jaren had Carrefour het erg moeilijk in België. De helft van de hypermarkten was de voorbije jaren verlieslatend. Of dat nog zo is, is niet duidelijk.

Brazilië

In ieder geval trok Carrefour twee jaar geleden een grote herstructurering op gang. Enkele hypermarkten gingen dicht of werden kleiner. In totaal moesten zo'n duizend werknemers vertrekken.