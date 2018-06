Carrefour onder vuur voor vergoeding ex-CEO

De Franse supermarktreus Carrefour moet zo snel mogelijk uitleg geven over de royale vertrekpremie van zijn vroegere CEO, Georges Plassat. Het order komt van de Franse instantie die toeziet op het deugdelijk bestuur van de ondernemingen bij onze zuiderburen.

Carrefour zit niet alleen bij ons in het nieuws, omwille van de afslanking van de Belgische tak van de groep en vooral de politieke heisa over het vervroegd pensioen van honderden werknemers.

In Frankrijk sommeerde het Haut Comité du gouvernement d'entreprise (HCGE), de instantie die in het land toeziet op het deugdelijk bestuur van bedrijven, de grootgrutter vrijdag om 'zo snel mogelijk' uitleg te geven over de manier waarop de vergoeding van zijn toplui wordt vastgelegd. Meer bepaald gaat het over de vertrekpremie van gewezen CEO Georges Plassat.

Die vertrok in juli 2017 met een totale vergoeding van 13,2 miljoen euro. Het bedrag deed al heel wat stof opwaaien bij onze zuiderburen, ook omdat Carrefour geen goede cijfers kan voorleggen en ook in Frankrijk aan het saneren is.

Volgens het HCGE betekenen de regels die Carrefour volgde om de gouden handdruk te bepalen 'serieuze afwijkingen van de aanbevelingen van de code Afep-Medef (de Franse regels voor deugdelijk bestuur, red.)'.

Het is wel vreemd dat de instantie pas bijna een jaar na de feiten in actie lijkt te komen. In elk geval raakte het nieuws al dan niet toevallig bekend enkele uren na de algemene vergadering van Carrefour waarop de vergoeding voor Plassat ook met heel wat aandacht ging lopen.