Carrefour ontkent toenaderingspoging tot concurrent Casino

Verwarring troef in de Franse supermarktsector. Volgens keten Casino werd het benaderd door concurrent Carrefour over een overname, en werd het bod afgewezen. Maar Carrefour ontkent dat er een bod bestaat.

De raad van bestuur van de Franse supermarktketen Casino heeft een voorstel tot toenadering van Carrefour verworpen, zo meldt Financial Times. Dit op basis van bronnen bij Casino. Carrefour ontkent dat er een poging tot toenadering is geweest.

Casino meldt dat de raad van bestuur zondag is samen gekomen, maar dat de bestuursleden unaniem hun vertrouwen in de strategie van de supermarktketen hebben bevestigd. Carrefour reageert fors en drukt zijn 'verbazing' uit over het feit dat 'er aan de raad van bestuur van Casino een voorstel tot samengaan is voorgelegd dat niet bestaat'.